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сегодня, 17:55
6

«И со мною и Солнце и зной…» — египтянин в России совершил заплыв в реке Воронеж 1 декабря

Студент Мина Лорис моржует в Липецке несколько лет

Сегодня липецкие моржи открыли 62-й зимний купальный сезон.

Как сообщает пресс-служба правительства Липецкой области, вместе с липецкими моржами  окунулся в холодные воды реки Воронеж и египтянин Мина Лорис.

«Он учится в Липецке 4 года и каждую зиму плавает в ледяной воде. Русские традиции Мине нравятся», — говорится в сообщении.

«Чему вовсе не быть, так того не сгубить. А чего не сгубить, тому нету конца на Земле», — как поется в самом знаменитом хите про египтян в России, которую исполняет много лет группа «Пикник».
моржевание
египтянин
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
дядя
6 минут назад
а тем временем, мой друг Андрюха бомжует в египте
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Нервная мать
10 минут назад
Оплата за горячую воду такая, что со следующего года, когда очередной раз ее повысят, заплывы все совершать будем.
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Читатель
11 минут назад
Так он коренной стал...
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Гость
26 минут назад
Руссификация))
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Gena
45 минут назад
После этого можно и по 50 грамм.
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1
54 минуты назад
Молодец
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