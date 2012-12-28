Студент Мина Лорис моржует в Липецке несколько лет

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Сегодня липецкие моржи открыли 62-й зимний купальный сезон.Как сообщает пресс-служба правительства Липецкой области, вместе с липецкими моржами окунулся в холодные воды реки Воронеж и египтянин Мина Лорис.«Он учится в Липецке 4 года и каждую зиму плавает в ледяной воде. Русские традиции Мине нравятся», — говорится в сообщении.«Чему вовсе не быть, так того не сгубить. А чего не сгубить, тому нету конца на Земле», — как поется в самом знаменитом хите про египтян в России, которую исполняет много лет группа «Пикник».