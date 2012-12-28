Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка
Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка
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Общество
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сегодня, 17:55
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«И со мною и Солнце и зной…» — египтянин в России совершил заплыв в реке Воронеж 1 декабря
Студент Мина Лорис моржует в Липецке несколько лет
Как сообщает пресс-служба правительства Липецкой области, вместе с липецкими моржами окунулся в холодные воды реки Воронеж и египтянин Мина Лорис.
«Он учится в Липецке 4 года и каждую зиму плавает в ледяной воде. Русские традиции Мине нравятся», — говорится в сообщении.
«Чему вовсе не быть, так того не сгубить. А чего не сгубить, тому нету конца на Земле», — как поется в самом знаменитом хите про египтян в России, которую исполняет много лет группа «Пикник».
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