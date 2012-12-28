«Но мы пройдём с тобою путь через туман»: липецкий оркестр сыграл с «Сектором газа»

Липецкий симфонический оркестр Дома музыки выступил в Воронеже в честь 60-летия Юрия Клинских

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В воронежском сегменте социальных сетей сейчас бурное обсуждение прошедшего накануне в городе концерта в память Юрия Клинских, уроженца и кумира города.«Сегодня прошел потрясающий концерт. Симфонический оркестр города Липецка, коллектив народной песни и музыканты «золотого» состава «Сектора». Все действо посвящено 60-летию культового рок-героя, великому Юрию Хою!...Томительные минуты ожидания... Гаснет свет... Загораются редкие софиты... И! Голос Юрка, дающего отсчет: «Пять, четыре, три, два, один... Старт!»А дальше... Дальше был праздник. Праздник, посвящённый любимому кумиру города.Драйв «Колхозного панка» и «Явы», «Туман», «Демобилизация», «30 лет».. Все самое любимое! Все самое драйвовое! Весь «Сектор»! Я сорвал голос. Я пел все песни! И это было классно! Спасибо организаторам! Спасибо, Юрок! Ты - лучший! Ты - навсегда!», — написал воронежский хирург Александр Соловьев.Действительно хиты «Сектора Газа» вместе с возрожденной группой исполнял липецкий симфонический оркестр Дома музыки.Главный дирижер оркестра Константин Барков поделился с GOROD48 подробностями проекта и видео, передающими атмосферу.По словам главного дирижера, принять участие в проекте «Сектор Газа. 60 лет Юрию Хою» поступило липчанам еще в апреле.Первый концерт намечался именно весной, но у организаторов что-то не сложилось, и выступление перенесли на ноябрь.- Мы открывали концерт, играли первое отделение вместе с группой «Сектор Газа», в составе которого двое музыкантов, выступавших еще в команде Юры Хоя. Второе отделение состояло из выступлений «Сектора Газа» вместе с дочерью Хоя – Ириной Клинских, группой «Сектор газовой атаки». В зале был аншлаг!, — рассказал GOROD48 главный дирижер оркестра.По словам Константина Баркова, песни Хоя пел весь зал, на заднике демонстрировались клипы его выступлений, звучал живой голос Юры Клинских, и строкой шли слова песни – караоке. Звукорежиссёр умело сводил воедино живое звучание оркестра, группы, и музыку из прошлого. Тексты песен культового музыканта старшее поколение жителей Черноземья знает наизусть. Юрий свой не только для воронежцев, но и для липчан – супруга Клинских родом из Усмани, и семья по много времени проводила у ее мамы.15 марта оркестр сыграет программу с «Сектором Газа» в Воронеже еще раз и отправится в турне по стране.Есть ли шанс у липчан увидеть этот проект в нашем городе? К сожалению нет. В Липецке нет зала для таких концертов. 35 музыкантов оркестра, плюс музыканты «Сектора газа» - на липецких сценах слишком тесно. Да и залы для зрителей малы.У липецкого же симфонического оркестра не только проект с «Сектором газа» но и с «Кино». Живые оцифрованные голоса уже ушедших от нас культовых исполнителей, живая музыка – но пока все это, увы, мимо Липецка, города в котором нет концертного зала.