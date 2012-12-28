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«Но мы пройдём с тобою путь через туман»: липецкий оркестр сыграл с «Сектором газа»
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2284
сегодня, 17:56
31

«Но мы пройдём с тобою путь через туман»: липецкий оркестр сыграл с «Сектором газа»

Липецкий симфонический оркестр Дома музыки выступил в Воронеже в честь 60-летия Юрия Клинских

В воронежском сегменте социальных сетей сейчас бурное обсуждение прошедшего накануне в городе концерта в память Юрия Клинских, уроженца и кумира города.

«Сегодня прошел потрясающий концерт. Симфонический оркестр города Липецка, коллектив народной песни и музыканты «золотого» состава «Сектора». Все действо посвящено 60-летию культового рок-героя, великому Юрию Хою!

...Томительные минуты ожидания... Гаснет свет... Загораются редкие софиты... И! Голос Юрка, дающего отсчет: «Пять, четыре, три, два, один... Старт!»

А дальше... Дальше был праздник. Праздник, посвящённый любимому кумиру города.

Драйв «Колхозного панка» и «Явы», «Туман», «Демобилизация», «30 лет».. Все самое любимое! Все самое драйвовое! Весь «Сектор»! Я сорвал голос. Я пел все песни! И это было классно! Спасибо организаторам! Спасибо, Юрок! Ты - лучший! Ты - навсегда!», — написал воронежский хирург Александр Соловьев.

Видео Александра Соловьева




Действительно хиты «Сектора Газа» вместе с возрожденной группой исполнял липецкий симфонический оркестр Дома музыки.

Главный дирижер оркестра Константин Барков поделился с GOROD48 подробностями проекта и видео, передающими атмосферу.

По словам главного дирижера, принять участие в проекте «Сектор Газа. 60 лет Юрию Хою» поступило липчанам еще в апреле.

Первый концерт намечался именно весной, но у организаторов что-то не сложилось, и выступление перенесли на ноябрь.

- Мы открывали концерт, играли первое отделение вместе с группой «Сектор Газа», в составе которого двое музыкантов, выступавших еще в команде Юры Хоя. Второе отделение состояло из выступлений «Сектора Газа» вместе с дочерью Хоя – Ириной Клинских, группой «Сектор газовой атаки». В зале был аншлаг!, — рассказал GOROD48 главный дирижер оркестра.

По словам Константина Баркова, песни Хоя пел весь зал, на заднике демонстрировались клипы его выступлений, звучал живой голос Юры Клинских, и строкой шли слова песни – караоке. Звукорежиссёр умело сводил воедино живое звучание оркестра, группы, и музыку из прошлого. Тексты песен культового музыканта старшее поколение жителей Черноземья знает наизусть. Юрий свой не только для воронежцев, но и для липчан – супруга Клинских родом из Усмани, и семья по много времени проводила у ее мамы.

15 марта оркестр сыграет программу с «Сектором Газа» в Воронеже еще раз и отправится в турне по стране.

Есть ли шанс у липчан увидеть этот проект в нашем городе? К сожалению нет. В Липецке нет зала для таких концертов. 35 музыкантов оркестра, плюс музыканты «Сектора газа» - на липецких сценах слишком тесно. Да и залы для зрителей малы.

У липецкого же симфонического оркестра не только проект с «Сектором газа» но и с «Кино». Живые оцифрованные голоса уже ушедших от нас культовых исполнителей, живая музыка – но пока все это, увы, мимо Липецка, города в котором нет концертного зала.
липецкий оркестр
«Сектор газа»
концерт
Юрий Хой
Клинских
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Комментарии (32)

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Как гость
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Коммунист Бронштейн
6 минут назад
Концерт не смотрел, но осуждаю
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Александр
23 минуты назад
На этой группе выросло поколение, Мне 39 и я с большим удовольствием послушаю в машине и дома сектор газа (не * ), сходить на концерт где бы сыграли песни , мне бы было бы приятно и настольгично. Я дуиаю что мужики поймут, а теткам подавай что то другое. А если честно, почему нет!!!!
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fed
13 минут назад
У теток оштрафовали сегодня какую-то певицу Сексову. Горе!
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Евпатий Коловрат
36 минут назад
Областной центр,ни залов ничего,одни пивнухи
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Это
14 минут назад
Если только по одним пивнухам ходить.
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Роман
сегодня, 21:44
Бессмысленный спор... Кому-то нравится Моцарт и Бах, кому-то - Сектор газа и Ария, кому-то - Киркоров с Леонтьевым. На вкус и цвет товарища нет.
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Алкан с ЛТЗ
сегодня, 21:09
Газ пошёл!!! Демобилизация , Пора домой , Туман ....До слёз!!!
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Дона Роза
сегодня, 20:37
Была в шоке от песни про противогаз, и не стала больше слушать. Недавно прослушала «Вечером на лавочке», спустя годы, все-равно на любителя песни. Я не ханжа, но…
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fed
25 минут назад
Это панк-культура, Дона Роза. Никто не заставляет.
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Да неужели?
16 минут назад
Это панк-культура, Дона Роза. Никто не заставляет. А что тогда "Рамоунз"?
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Буквоед
сегодня, 19:53
Ещё один искусственно созданный кумир!
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Ага
сегодня, 21:40
А ты то кто есть ? к зеркалу подойди и спроси у себя самого ,кто ты по жизни )))
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Гость
сегодня, 19:50
Неоднозначное чувство возникло. Сын и дочь окончили муз. школу по классу виолончель.
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Алкан с ЛТЗ
сегодня, 21:10
Ну и кому они интересны?
Ответить
Так
15 минут назад
Ну и кому они интересны? И Сектор газа мало кому интересен.
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Наутилус
сегодня, 19:58
Ну и брынчали бы свою, никому не нужную, евроклассику... "3 хита" наутилуса... шедевр симфония!
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Гость1
сегодня, 21:08
Ну и брынчали бы свою, никому не нужную, евроклассику... "3 хита" наутилуса... шедевр симфония! Ну, ну... Моцарт и Сектор газа... Можно сравнить???)))
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Алкан с ЛТЗ
сегодня, 21:11
Ну, ну... Моцарт и Сектор газа... Можно сравнить???))) Ну и где и кому они будут на виолончели Моцарта давать?
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indesit
сегодня, 19:25
Сыграют и в Липецке, если найдёте достойную липецкую группу всероссийского уровня. Кто есть? Плеханово? Тестостерон? Стыд один...
Ответить
Не смеши
сегодня, 19:27
Сектор газа всероссийского уровня?))
Ответить
Борисоглебск
сегодня, 20:22
Сектор газа всероссийского уровня?)) Я бы сказал Всесоюзного уровня!
Ответить
Точно
сегодня, 20:35
Я бы сказал Всесоюзного уровня! Куда там Высоцкому! (сарказм)
Ответить
Думаю
сегодня, 19:18
Если в Липецке на Лысом острове.
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