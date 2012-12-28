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В Липецкой области за неделю от COVID-19 никто не умер
Коронавирус
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Коронавирус
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сегодня, 13:16

В Липецкой области за неделю от COVID-19 никто не умер

Это первая неделя без смертей с начала осени.

За неделю, с 28 октября по 3 ноября, в Липецкой области никто не умер от COVID-19. Напомним, последний раз неделя без смертей в регионе фиксировалась в начале осени. Все лето от COVID-19 никто не умирал.

При этом в России количество погибших от вируса резко выросло: с 49 до 70 человек. В ЦФО на первом месте Москва — 14 погибших, в Брянской области — 4, в в Костромской — 2, в Белогородской и Владимирской по одному погибшему.

Меньше в Липецкой области чем неделей ранее и выявленных случаев COVID-19 — 132 против 220. При этом в стране заболеваемость выросла.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,02 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 0,6%», — сообщает сайт объясняем.рф.
COVID-19
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