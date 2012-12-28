Сегодня в Липецке: закрытие кинофестиваля, липчане не боятся увольнений, а перед собеседованием предпочитают выпить
Коронавирус
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сегодня, 13:16
В Липецкой области за неделю от COVID-19 никто не умер
Это первая неделя без смертей с начала осени.
При этом в России количество погибших от вируса резко выросло: с 49 до 70 человек. В ЦФО на первом месте Москва — 14 погибших, в Брянской области — 4, в в Костромской — 2, в Белогородской и Владимирской по одному погибшему.
Меньше в Липецкой области чем неделей ранее и выявленных случаев COVID-19 — 132 против 220. При этом в стране заболеваемость выросла.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,02 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 0,6%», — сообщает сайт объясняем.рф.
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