День народного единства в Липецке: как работают больницы и травмпункты, где можно бесплатно развлечься

Праздничный день можно провести с большой пользой.





Оператор Аркадий Свиридов.

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В праздничный день в Липецке – от -1 до +1 градусов, облачно и умеренный снег.









Честь провести праздник без холодной воды с 10:00 и до конца ремонтных работ выпадет жителям пяти домов на улице Неделина, 14, 21, 23, 25, 35, а также обитателям частного секторе на улицах Бедённого, Зоологической, Индустриальной, Пролетарской. Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.









Ещё одна крутая идея – праздник в потёмках. В промежутке с 09:00 до 18:00 пропадет электричество на срок до 3-х часов на улицах 300-летия флота России, Адмирала Апраксина, А. Мартынова, Братьев Сенявиных, В. Высоцкого, Заповедной, Краеведческой, Комарова, М.Кольцова.













День народного единства во всех поликлиниках Липецка выходной. Получить сегодня можно только экстренную медицинскую помощь.





Например, стоматологи помогут в областной поликлинике (ул. Циолковского, 22). Офтальмологи принимают круглосуточно в областной больнице №2 (ул. Ленина, 35).













Концерт в честь сегодняшнего праздника состоится в 14:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а).













Выступают местные творческие коллективы, вход свободный (6+).

В Художественном музее (ул. Ленина, 7а) в 16:00 состоится открытие выставки «Купе» (12+).













На ней будут представлены работы четырёх московских художников, членов-корреспондентов РАХ России Валерия Полотнова, Алексея Суховецкого, Сергея Гавриляченко, Юрия Грищенко. Их работы не похожи. Потому и выбрано такое название – купе т.е. пространство, которое объединяет четырех случайных попутчиков, а в данном случае четырех товарищей. Художники одного возраста, одного поколения, но со своим индивидуальным художественным стилем, помогающим раскрыть их философию, жизненные ценности и взгляды на мир.





В 18:00 здесь выступит камерный ансамбль «Ls-trio» Липецкой государственной филармонии (12+).









В 17:00 искусствовед, культуролог. Историк искусства А.Р. Ломоносов прочитает лекцию «Русский иконостас XVIII века» (12+).









Концерт Липецкого государственного духового оркестра с таким названием (6+) состоится в 19:00 в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а).









А у набирающего популярность АРТ-Пространства сегодня двойной праздник. В 13:00 «Модное место» (ул. Космонавтов, 54а) будет праздновать третий День рождения!









Сергей Гудаев - в "Модном месте" он "наше всё"



Праздничный день начинаем с хорошей песни от воронежской группы «Играючи». Гости совсем недавно выступили в Липецке в АРТ-пространстве «Модное» место и покорили публику.В селе Ссёлки аналогичные трудности ждут жителей улиц Космонавтов, Ленина, Лесной, Набережной, Пушкина.Кроме того, круглые сутки работают все четыре липецких травмпунката: БСМП №1 (ул. Космонавтов, 39), «Свободный Сокол», 39), «Липецк-Мед» (ул. Коммунистическая. 24), а также травмпункт детской больницы (ул. Московская, 6).Выставка продлиться до 15 декабря. Вход на открытие свободный.Если уж вы придёте на открытие выставки, то посетите заодно и другие мероприятия, которые пройдут сегодня в Художественном музее в рамках «Ночи искусств».А в 19:30 «Клуб одарённых детей» представляет интереснейший конкурс чтецовВ Липецком выставочном зале (ул. Ленина, 9) тоже пройдут мероприятия в рамках «Ночи искусств».В 14:00 начнётся экскурсия по выставке «Окно в Россию. Религиозное искусство эпохи Петра I» из фондов музея им. А. Рублёва. В экспозиции представлено около четырёх десятков произведений русского церковного искусства последней четверти XVII в. – первой трети XVIII в., времени жизни и правления первого русского императора.А в 19:00 выступит хор Прихода храма преподобного Серги Радонежского с программой «Песнопения Русской Православной церкви». Регент – Ольга Иванчинова-МаринскаяВход на все мероприятия «Ночи искусств» свободный.Он пройдёт в рамках акции «Ночь искусств» и XIII фестиваля российских фильмов «Липецкий выбор». Вход свободный.Он начнётся с интерактивной экскурсии «Традиции Липецкого края» (12+), на которой гости смогут ближе познакомиться с бытом и экспонатами нашего живого музея. Одновременно будут работать мастер-классы, где каждый желающий сможет попробовать себя в различных видах искусства: от создания народных кукол до живописи. А затем состоится праздничный концерт , в котором примут участие поэт и прозаик Анна Харланова, поэт Никита Алексеев, авторы-исполнители Сергей Гудаев (хранитель традиций «Модного места») и Алексей Рысин, ансамбль русской песни «Россиянка».Вход по пригласительным.