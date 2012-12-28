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День народного единства в Липецке: как работают больницы и травмпункты, где можно бесплатно развлечься
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13 минут назад

День народного единства в Липецке: как работают больницы и травмпункты, где можно бесплатно развлечься

Праздничный день можно провести с большой пользой.

Привет из Воронежа

Праздничный день начинаем с хорошей песни от воронежской группы «Играючи». Гости совсем недавно выступили в Липецке в АРТ-пространстве «Модное» место и покорили публику.

Оператор Аркадий Свиридов.


Снег

В праздничный день в Липецке – от -1 до +1 градусов, облачно и умеренный снег.

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Отключение воды

Честь провести праздник без холодной воды с 10:00 и до конца ремонтных работ выпадет жителям пяти домов на улице Неделина, 14, 21, 23, 25, 35, а также обитателям частного секторе на улицах Бедённого, Зоологической, Индустриальной, Пролетарской. Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.

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Отключение света

Ещё одна крутая идея – праздник в потёмках. В промежутке с 09:00 до 18:00 пропадет электричество на срок до 3-х часов на улицах 300-летия флота России, Адмирала Апраксина, А. Мартынова, Братьев Сенявиных, В. Высоцкого, Заповедной, Краеведческой, Комарова, М.Кольцова.

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В селе Ссёлки аналогичные трудности ждут жителей улиц Космонавтов, Ленина, Лесной, Набережной, Пушкина.

Что делать, если заболел

День народного единства во всех поликлиниках Липецка выходной. Получить сегодня можно только экстренную медицинскую помощь.

Например, стоматологи помогут в областной поликлинике (ул. Циолковского, 22). Офтальмологи принимают круглосуточно в областной больнице №2 (ул. Ленина, 35).

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Кроме того, круглые сутки работают все четыре липецких травмпунката: БСМП №1 (ул. Космонавтов, 39), «Свободный Сокол», 39), «Липецк-Мед» (ул. Коммунистическая. 24), а также травмпункт детской больницы (ул. Московская, 6).

В честь народного единства

Концерт в честь сегодняшнего праздника состоится в 14:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а).

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Выступают местные творческие коллективы, вход свободный (6+).

Выставка случайных попутчиков

В Художественном музее (ул. Ленина, 7а) в 16:00 состоится открытие выставки «Купе» (12+).

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На ней будут представлены работы четырёх московских художников, членов-корреспондентов РАХ России Валерия Полотнова, Алексея Суховецкого, Сергея Гавриляченко, Юрия Грищенко. Их работы не похожи. Потому и выбрано такое название – купе т.е. пространство, которое объединяет четырех случайных попутчиков, а в данном случае четырех товарищей. Художники одного возраста, одного поколения, но со своим индивидуальным художественным стилем, помогающим раскрыть их философию, жизненные ценности и взгляды на мир.

Выставка продлиться до 15 декабря. Вход на открытие свободный.

«Ночь искусств» в Художественном музее

Если уж вы придёте на открытие выставки, то посетите заодно и другие мероприятия, которые пройдут сегодня в Художественном музее в рамках «Ночи искусств».

В 18:00 здесь выступит камерный ансамбль «Ls-trio» Липецкой государственной филармонии (12+).

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А в 19:30 «Клуб одарённых детей» представляет интереснейший конкурс чтецов (6+).

«Ночь искусств» в Выставочном зале

В Липецком выставочном зале (ул. Ленина, 9) тоже пройдут мероприятия в рамках «Ночи искусств».

В 14:00 начнётся экскурсия по выставке «Окно в Россию. Религиозное искусство эпохи Петра I» из фондов музея им. А. Рублёва (6+). В экспозиции представлено около четырёх десятков произведений русского церковного искусства последней четверти XVII в. – первой трети XVIII в., времени жизни и правления первого русского императора.

В 17:00 искусствовед, культуролог. Историк искусства А.Р. Ломоносов прочитает лекцию «Русский иконостас XVIII века» (12+).

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А в 19:00 выступит хор Прихода храма преподобного Серги Радонежского с программой «Песнопения Русской Православной церкви». Регент – Ольга Иванчинова-Маринская (6+).

Вход на все мероприятия «Ночи искусств» свободный.

«У природы нет плохой погоды»

Концерт Липецкого государственного духового оркестра с таким названием (6+) состоится в 19:00 в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а).

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Он пройдёт в рамках акции «Ночь искусств» и XIII фестиваля российских фильмов «Липецкий выбор». Вход свободный.

День рождения «Модного места»

А у набирающего популярность АРТ-Пространства сегодня двойной праздник. В 13:00 «Модное место» (ул. Космонавтов, 54а) будет праздновать третий День рождения!

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Сергей Гудаев - в "Модном месте" он "наше всё"

Он начнётся с интерактивной экскурсии «Традиции Липецкого края» (12+), на которой гости смогут ближе познакомиться с бытом и экспонатами нашего живого музея. Одновременно будут работать мастер-классы, где каждый желающий сможет попробовать себя в различных видах искусства: от создания народных кукол до живописи. А затем состоится праздничный концерт , в котором примут участие поэт и прозаик Анна Харланова, поэт Никита Алексеев, авторы-исполнители Сергей Гудаев (хранитель традиций «Модного места») и Алексей Рысин, ансамбль русской песни «Россиянка».
Вход по пригласительным.

Дорогие липчане! Поздравляем вас с праздником и желаем всего наилучшего! В особенности – хороших новостей. За новости в Липецкой области уже два десятилетия бессменно отвечает GOROD48. Вам не нужно лопатить весь Интернет в поисках нужной информации, всё собрано у нас в одном место. При этом мы работаем без выходных 24/7. Вот и сегодня не забывайте посматривать за любимым сайтом, вас наверняка ждёт немало любопытного. До встречи!
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