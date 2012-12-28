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вчера, 16:25
25

С улицы Неделина в реку Воронеж бежит ручей питьевой воды

Горводоканал обещает устранить утечку к 14 ноября.

В редакцию GOROD48 позвонила липчанка Антонина и рассказала, что мимо дома №7 по улице Неделина, в котором она живет, с июня (!) течет ручеек питьевой воды. Он вытекает из-под внутриквартального проезда у двух соседних многоэтажек, №11 и №13 и струится вниз, по улицам Неделина, Котовского, Кооперативной, Комсомольской, Фрунзе, 50 лет НЛМК в реку Воронеж.

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— На прошлой неделе поток значительно усилился. Я и мои соседи не раз звонили в горводоканал, но всякий раз там нам отвечают, что «ваш порыв стоит в очереди»! А в подъезд нашего дом уже невозможно зайти — вокруг вода, — рассказала Антонина.

— А ведь все это мы платим, — сокрушается житель того же 7-го дома на Неделина, мимо окон которого журчит водный поток.

Вот как прокомментировали ситуацию в «РВК-Липецк:

— На сетях водоснабжения в районе улицы Неделина произошла утечка. С учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования, устранить порыв планируется до 14 ноября. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей города.
порыв на сетях
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Комментарии (25)

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Как гость
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Вечером
вчера, 22:01
Вчера ходили лечить зуб ребёнку, Неделина 9, так там, да, журчит знатно. Вся дорога в воде.. Дорога под уклоном, вот вода и стекает, а так уже море - океан уже образовался. Я тоже подумала сколько денег утекает...
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С улицы неделина
вчера, 19:59
Поэтому и разрешили купание летом в р. Воронеж. Качество воды улучшилось, благодаря бездеятельности РВК!
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Житель
вчера, 19:04
По ул Космонавтов напротив рынка 9 микрорайона с апреля течет, и еще будет годы течет, потому что никто не хочет искать утечку.
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Гость
вчера, 18:14
По 300 заявок ежедневно. Попробуй так быстро их отработать. Всему своя очередь. Но с таким подходом их будет скоро по 500 и более.
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Гость
вчера, 18:05
А что же помощник депутата побаливает, который живёт в 11 или 13 доме? Во дворе которого принимали Уваркину с Губернатором, где во дворе домов что только нет.
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План Бэ
вчера, 17:57
Гостю: Есть.. особый протокол... Отвечают - ваш порыв поставлен в очередь на ремонт. Из личной практики - срок устранения не менее месяца, а бывает и 2 месяца... А намедни наблюдал вообще эпичное зрелище - подъехала аварийная бригада РВК в полном женском составе....
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Гость
вчера, 17:56
Больше 2х недель, ждать, когда устранят такую "хорошую" утечку?
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гость
вчера, 17:41
У горводоканала есть какой-то особый протокол реагирования на заявки? Аварийная служба насколько быстро должна устранять утечки?
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гость
вчера, 17:24
Молодец, Антонина! В очередь поставили, самим не смешно? А морозец ударит, иски к горводоканалу подавать или опять администрация государственными расплачиваться будет? Вам там настолько всё равно?
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КэмэЛ
вчера, 17:05
Столько воды! Пустыня отдыхает...
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