Массовый побег из ИК-2: обвинение в халатности предъявлено начальнику центра трудовой адаптации
Председатель городского департамента спорта займет пост начальника областного управления молодежной политики
Общество
1236
вчера, 16:25
25
С улицы Неделина в реку Воронеж бежит ручей питьевой воды
Горводоканал обещает устранить утечку к 14 ноября.
— На прошлой неделе поток значительно усилился. Я и мои соседи не раз звонили в горводоканал, но всякий раз там нам отвечают, что «ваш порыв стоит в очереди»! А в подъезд нашего дом уже невозможно зайти — вокруг вода, — рассказала Антонина.
— А ведь все это мы платим, — сокрушается житель того же 7-го дома на Неделина, мимо окон которого журчит водный поток.
Вот как прокомментировали ситуацию в «РВК-Липецк:
— На сетях водоснабжения в районе улицы Неделина произошла утечка. С учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования, устранить порыв планируется до 14 ноября. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей города.
0
1
5
1
5
Комментарии (25)