С улицы Неделина в реку Воронеж бежит ручей питьевой воды

Горводоканал обещает устранить утечку к 14 ноября.

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В редакцию GOROD48 позвонила липчанка Антонина и рассказала, что мимо дома №7 по улице Неделина, в котором она живет, с июня (!) течет ручеек питьевой воды. Он вытекает из-под внутриквартального проезда у двух соседних многоэтажек, №11 и №13 и струится вниз, по улицам Неделина, Котовского, Кооперативной, Комсомольской, Фрунзе, 50 лет НЛМК в реку Воронеж.— На прошлой неделе поток значительно усилился. Я и мои соседи не раз звонили в горводоканал, но всякий раз там нам отвечают, что «ваш порыв стоит в очереди»! А в подъезд нашего дом уже невозможно зайти — вокруг вода, — рассказала Антонина.— А ведь все это мы платим, — сокрушается житель того же 7-го дома на Неделина, мимо окон которого журчит водный поток.Вот как прокомментировали ситуацию в «РВК-Липецк:— На сетях водоснабжения в районе улицы Неделина произошла утечка. С учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования, устранить порыв планируется до 14 ноября. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей города.