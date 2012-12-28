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1221
сегодня, 16:47
8

Под Липецком разорвали автомобильный прицеп

Водитель «Рено» просто хотел повернуть.

ДТП случилось в селе Подгорном сегодня днём.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВЛ РФ по Липецкой области, автомобиль «Рено Дастер» с прицепом остановился, чтобы повернуть налево. Обычный манёвр, который совершался по всем правилам дорожного движения, привёл к ДТП. Всё потому, что мчавшаяся сзади «Газель» не сбросила скорость и на полном ходу врезалась во впереди стоящий автомобиль.

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"Газель" тоже пострадала.

Удар пришелся в прицеп, от которого мало что осталось. Сейчас его запчасти валяются по всей дороге на подъезде к Липецке и затрудняют дорожное движение.

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В аварии обошлось без пострадавших.

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Фото УМВД РФ по Липецкой области
ДТП
Авария
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Алкан лтз
16 минут назад
Чёт газель так осколками поломалась как будто она пластмассовая
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не-а чё
27 минут назад
Меньше надо в смартфоне тупить.
Ответить
Ной вроде
27 минут назад
Пора там изменить хоть что то,каждый день если не аварии, то аварийные случаи
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Да уж
30 минут назад
Спасибо прицепу. Если бы не он, водитель бы мог пострадать. Надеюсь, виновный оплатит его стоимость. А вот части прицепа с дороги нужно убрать. Могут пострадать водители других машин. Что ж его так бросили? Непорядок.
Ответить
Повернул
сегодня, 17:01
не в ту дверь
Ответить
Старый Дед
сегодня, 16:59
Это хорошо прицеп был!
Ответить
Ну
сегодня, 16:57
И фиг с ним, с прицепом.
Ответить
Надо запретить
сегодня, 16:53
самокаты и Газели!
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