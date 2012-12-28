Губернатор Липецкой области просить не помогать спецслужбам противника корректировать атаки БПЛА
Выпивший бутылку водки водитель успел доехать только до первого светофора и устроил ДТП
Происшествия
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сегодня, 16:47
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Под Липецком разорвали автомобильный прицеп
Водитель «Рено» просто хотел повернуть.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВЛ РФ по Липецкой области, автомобиль «Рено Дастер» с прицепом остановился, чтобы повернуть налево. Обычный манёвр, который совершался по всем правилам дорожного движения, привёл к ДТП. Всё потому, что мчавшаяся сзади «Газель» не сбросила скорость и на полном ходу врезалась во впереди стоящий автомобиль.
"Газель" тоже пострадала.
Удар пришелся в прицеп, от которого мало что осталось. Сейчас его запчасти валяются по всей дороге на подъезде к Липецке и затрудняют дорожное движение.
В аварии обошлось без пострадавших.
Фото УМВД РФ по Липецкой области
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