На Студёновской перевернулся автомобиль

$96,06
€105,10
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
В Липецкой области осадки пойдут на спад
Погода в Липецке
Жильцы добились демонтажа станции оператора связи с крыши дома на улице Бунина
Общество
Началось рассмотрение дела о жестоком новогоднем убийстве многодетной матери в Ссёлках
Происшествия
53-летний липчанин перевёл мошенникам через банкомат 2,7 миллиона рублей
Происшествия
В Липецкой области досрочно отменён особый противопожарный режим
Общество
Тепло подано в пятую часть липецких многоквартирных домов
Общество
Покусанный собакой мужчина отсудил у её хозяина 78 000 рублей
Происшествия
«Подъезд заволокло паром, пропали свет и вода»
Общество
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$96,06
€105,10
Радио дача
(12+)
91.1FM
Радио Дача
91.1FM
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Задержанный в больнице липчанин признался в убийстве десятиклассника
Происшествия
Следствие проверит версию о нанесении Андреем Кресниковым ножевого ранения самому себе
Происшествия
Как вы относитесь к идее налога на бездетность?
ПозиTиV
Полицейские установили личность умершего на остановке мужчины
Происшествия
Отец убегавшего от мужчины с ножом подростка: «Дети не вступали с ним в конфликт»
Происшествия
Любовница исчезла из дома вместе с котом и двумя с половиной миллионами рублей
Происшествия
Водитель погиб на дороге Грязи-Добринка в столкновении трех автомобилей
Происшествия
18-летний парень умер в больнице после падения с высоты
Происшествия
«Подъезд заволокло паром, пропали свет и вода»
Общество
Липецкая вечЁрка: убийство подростка, включение отопления и первый снег
Общество
Читать все
В Липецке автобусам предоставят выделенные полосы
Общество
«Почему в Липецке шпально-рельсовую решетку укладывают вручную?»
Общество
На каждого липчанина в год приходится по 300 с лишним килограммов мусора
Общество
Пассажир «Митсубиси» пострадал в столкновении с «Тойотой» в районе Большой Кузьминки
Происшествия
Жильцы добились демонтажа станции оператора связи с крыши дома на улице Бунина
Общество
Началось рассмотрение дела о жестоком новогоднем убийстве многодетной матери в Ссёлках
Происшествия
На Студёновской перевернулся автомобиль
Происшествия
В Липецкой области осадки пойдут на спад
Погода в Липецке
В практически расселенный дом беженцев селить не будут
Общество
Памятник пожарным установлен на улице Папина
Общество
Читать все
Происшествия
334
34 минуты назад
2
На Студёновской перевернулся автомобиль
В вашем браузере отключен JavaScript
В районе Сокола — серьёзная авария. Автомобиль «Рендж Ровер» перевернулся на крышу.
В вашем браузере отключен JavaScript
На месте работают спасатели и ДПС.
ДТП
0
0
0
0
1
Комментарии (2)
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Сначала новые
Сначала новые
Сначала старые
Оттащите его
8 минут назад
в овраг. Пусть дальше по телефону до утра перетирает)))
Ответить
Да уж!
11 минут назад
Люди хоть не пострадали? Нормальных водителей не задел?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Комментарии (2)