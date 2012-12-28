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Спорт
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36 минут назад
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Гарик и Гагик – по-прежнему наша гордость
Липчане успешно выступили в крупных соревнованиях по рукопашному бою.
Соревнования проводились среди взрослых, а также в нескольких возрастных группах среди юношей и девушек от 12 до 18 лет.
Лидеры нашей команды выступали среди юношей 14-15 лет (2009-10 г.р.): братья их Чапыгина Гарик (до 44 кг) и Гагик (до 48 кг) Агаджаны уверенно справились со своими соперниками и стали победителями соревнований.
Оба брата являются восходящими «звёздочками» Школы единоборств Игоря Воротынцева, Гагик накануне поездки в Рязань получил 1-й спортивных разряд по смешанному боевому единоборстве ММА, тренирует братьев Павел Кузнецов.
Медали высшей пробы в своих возрастных категориях завоевали Николай Карпушкин, Глеб Ногтиков и Никита Иванников. Особенно хочется отметить Карпышкина, который выиграл первые всероссийские соревнования по «рукопашке», а в финале разнёс соперника со счётом – 8:0.
Вторые места заняли Иван Суворов и Дмитрий Ерохин, третьи – Игорь Суворов и Варвара Аксенова.
В соревнованиях принимали участие более 300 бойцов из 24 регионов России.
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