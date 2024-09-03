На улице Гагарина дерево упало на «Хендай»

Ствол дерева продолжает мешать водителям: он полностью перегородил выезд на улицу Гагарина.

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Владелец машины уже освободил ее от веток и отогнал на другое место. Тем не менее, ствол дерева продолжает мешать водителям: он полностью перегородил выезд на улицу Гагарина.





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На улице Гагарина между домами №89 и №91 сломалось дерево и упало на автомобиль «Хендай». Дерево росло на придомовой территории дома №91. Его обслуживает «Управляющая компания «Комфорт-Л».А вот владелец автомобиля живет в доме напротив — №89 по улице Гагарина.«Хендай» отделался царапинами от веток — явных вмятин на кузове нет.