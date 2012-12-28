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Происшествия
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сегодня, 17:38
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К водителю автобуса с побитыми стеклами никто из пассажиров не обращался
Грузовик с ветками повредил стёкла в автобусе «Усмань-Липецк».
— По информации перевозчика, все пассажиры вышли из автобуса и разъехались на проходящих мимо автобусах попутных маршрутов. На место ДТП прибыли сотрудники ДПС и зафиксировали факт столкновения. На всех пассажиров в случае получения травм в результате ДТП распространяется действие полиса ОСГОП – обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами. К водителю никто из пассажиров на месте ДТП с жалобами на травмы не обратился. Перевозчик добавил, что если будут соответствующие обращения в медицинские учреждения, информация будет направлена в Госавтоинспекцию, и с участниками ДТП свяжутся по вопросу направления пострадавших в страховую компанию, — сообщили GOROD48 в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области.
Напомним, что при наступлении страхового случая пассажир имеет право обратиться за страховой выплатой в страховую компанию, с которой у перевозчика заключен договор.
Фото - vk.com/oktyabrsky48
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