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сегодня, 13:43
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Автоинспекторы помогли женщине добраться до больницы

Женщине стало плохо и ей экстренно потребовалась медицинская помощь.

Липецкие автоинспекторы своевременно пришли на помощь женщине, которой экстренно потребовалась медицинская помощь. Этот случай произошёл ещё 27 июля, а сейчас в Госавтоинспекцию УМВД России по Липецкой области поступило благодарственное письмо.

«К экипажу отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Липецку: лейтенанту полиции Вячеславу Головину и младшему лейтенанту полиции Александру Кудрявцеву обратился за помощью водитель одного из автомобилей. Его жене стало плохо, и мужчина повёз её в больницу, но в дороге самочувствие женщины ухудшилось. Неподалёку водитель заметил сотрудников Госавтоинспекции и, объяснив ситуацию, попросил помочь быстрее добраться до больницы. Автоинспекторы мгновенно откликнулись на просьбу о помощи и сопроводили машину до медицинского учреждения», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
полиция
ДПС
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Бывает
16 минут назад
Даже гаишники иногда помогают людям...
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Человечность
сегодня, 13:54
Среди всех профессий есть хорошие люди! На этом мир и держится! Ребята, спасибо вам!
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