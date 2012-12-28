Автоинспекторы помогли женщине добраться до больницы

Женщине стало плохо и ей экстренно потребовалась медицинская помощь.

Липецкие автоинспекторы своевременно пришли на помощь женщине, которой экстренно потребовалась медицинская помощь. Этот случай произошёл ещё 27 июля, а сейчас в Госавтоинспекцию УМВД России по Липецкой области поступило благодарственное письмо.«К экипажу отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Липецку: лейтенанту полиции Вячеславу Головину и младшему лейтенанту полиции Александру Кудрявцеву обратился за помощью водитель одного из автомобилей. Его жене стало плохо, и мужчина повёз её в больницу, но в дороге самочувствие женщины ухудшилось. Неподалёку водитель заметил сотрудников Госавтоинспекции и, объяснив ситуацию, попросил помочь быстрее добраться до больницы. Автоинспекторы мгновенно откликнулись на просьбу о помощи и сопроводили машину до медицинского учреждения», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.