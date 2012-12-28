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452
сегодня, 16:16
8

На Осеннем проезде дерево рухнуло на «Ладу»

Сухое дерево стояло во дворе несколько лет

Сегодня утром во дворе дома №7 по Осеннему проезду сухое двуствольное дерево рухнуло на автомобиль «Лада Гранта».

Как написала в соцсетях липчанка Ольга Малюкова, «...Два года назад УК «Зевс» делала фотоотчёт старых деревьев у дома №7 по проезду Осеннему. За этот период меры не были приняты. Ну вот и дождались: пострадала машина, это ещё хорошо что не было рядом детей».

Судя по опубликованным в соцсетях фото, автомобиль пострадал серьезно.

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Фото Ольги Малюковой и vk.com/tvktv


падение дерева
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанка
3 минуты назад
Зелёный фонд Липецка стареет, пора проводить обследование. Привлекли бы что ли Воронежскую лесотехническую академию, выяснили, какие старые деревья можно оставить, а какие пора срочно удалять. Бывает неспециалисту кажется, что дерево хорошее, а оно внутри всё повреждено и может в любой момент рухнуть.
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Сухостой
19 минут назад
По городу уничтожают кучу живых деревьях якобы благоустройство занимаются, а во дворах полно сухостоя. Вот и результат
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Был седан
27 минут назад
стал - пикап
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?
36 минут назад
Это деревья падают, услышав кто победил на их спиливании или распиливании
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Умникам
41 минуту назад
Благо дерево упало не на вас на тротуаре.... А так критиковать водителя мастера, молодцы. Только там подход к подъезду и дом рядом.... Могло быть и хуже
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Гость
51 минуту назад
Ставил на свой страх и риск, сегодня ему не повезло. Видел же
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А шо
сегодня, 16:28
Водило слепое,не видел куда ставил.
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Позитив
48 минут назад
Тогда и ходить по улице не следует, вдруг дерево, кирпич или еще что упадет!!!
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