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сегодня, 16:16
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На Осеннем проезде дерево рухнуло на «Ладу»
Сухое дерево стояло во дворе несколько лет
Как написала в соцсетях липчанка Ольга Малюкова, «...Два года назад УК «Зевс» делала фотоотчёт старых деревьев у дома №7 по проезду Осеннему. За этот период меры не были приняты. Ну вот и дождались: пострадала машина, это ещё хорошо что не было рядом детей».
Судя по опубликованным в соцсетях фото, автомобиль пострадал серьезно.
Фото Ольги Малюковой и vk.com/tvktv
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