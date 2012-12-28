На родителей выпивавших на Зелёном острове подростков составлены административные протоколы
Сегодня в Липецке: потратить маткапиталл на учебники и тетрадки, профессии, в которых платят неоправданно мало
Происшествия
787
сегодня, 16:02
3
Ссора сожителей на кухне закончилась поножовщиной
42-летнюю липчанку обвиняют в нападении с ножом на сожителя.
Случай произошёл в мае этого года на кухне одного из домов по улице Московской. По данным следствия, пьяная липчанка поссорилась с сожителем и нанесла ему удар ножом в грудь. Но пострадавшему вовремя была оказана квалифицированная медицинская помощь.
По заключению судмедэкспертов, здоровью мужчины был причинён тяжкий вред.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия женщины были квалифицированы по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция этой статьи — до 10 лет лишения свободы.
Обвиняемая вину признала частично.
0
1
0
1
1
Комментарии (3)