Ссора сожителей на кухне закончилась поножовщиной

42-летнюю липчанку обвиняют в нападении с ножом на сожителя.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении ранее судимой 42-летней женщины, обвиняемой в причинении тяжких телесных повреждений своему сожителю.Случай произошёл в мае этого года на кухне одного из домов по улице Московской. По данным следствия, пьяная липчанка поссорилась с сожителем и нанесла ему удар ножом в грудь. Но пострадавшему вовремя была оказана квалифицированная медицинская помощь.По заключению судмедэкспертов, здоровью мужчины был причинён тяжкий вред.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия женщины были квалифицированы по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция этой статьи — до 10 лет лишения свободы.Обвиняемая вину признала частично.