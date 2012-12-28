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Общество
2028
вчера, 15:07
9

Для ветерана СВО оборудовали пандус после вмешательства прокуратуры

Но с безбарьерной средой проблемы не только в Волово.

В Липецкой области после вмешательства прокуратуры восстановлены права инвалида на доступную среду. Как сообщает Генеральная прокуратура России, речь идёт о ветеране боевых действий, принимавшем участие в специальной военной операции. Мужчина сам обратился за помощью в прокуратуру.

Из-за полученных в бою ранений мужчина теперь передвигается на инвалидной коляске. Но в подъезде многоквартирного дома в Волово, где он живёт, отсутствовал пандус, и ветеран не имел возможности самостоятельно выходить на улицу.

«Несмотря на это, орган местного самоуправления не принял мер к обеспечению доступности объекта жилищной инфраструктуры для маломобильных групп населения. Прокуратура внесла представление в адрес главы местной администрации с требованием устранить нарушения закона. После вмешательства надзорного органа право инвалида на беспрепятственный доступ в жилое помещение восстановлено, подъезд дома оборудован пандусом», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Но с безбарьерной средой проблемы не только в Волово. Прокуратура Октябрьского района Липецка недавно провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов в деятельности МАУК «Культурные пространства Липецка». И оказалось, что помещение туалета в парке Победы не оборудовано для нужд маломобильных групп населения, в каждом отсеке для мужчин и женщин имеется по 4 чаши Генуя со ступенькой. То есть в туалетах отсутствуют доступные кабины для маломобильных групп, также отсутствует пандус для беспрепятственного доступа в здание. Сейчас прокурор обратился в суд с требованием оборудовать туалеты необходимым для маломобильных групп населения оборудованием.
безбарьерная среда
инвалиды
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Родина помнит?
вчера, 22:55
Родина знает?
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отставник
вчера, 19:12
вот она реальность а не роскошь из теле
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Мимо проходил
вчера, 18:55
Обидно блин (((
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Наталье
вчера, 17:13
У меня родственник без всяких посудов и обещаний пошел на сво. А вы обещания ждете,кто вам наобещал,всё выгоду ищете,кого ж туда * ,мужа,сына. Женщина,как вы расчетливы.
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В.Никитина
вчера, 16:50
Участники СВО выполняют свою работу.Их труд оплачен. В военкоматах их доски почета.Что вы из везде налепить стремитесь. Гордость земли Липецкой,в том числе и Данковской, составляют люди труда, мирного.
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Безмасочник
вчера, 17:33
Это вы что же, считаете, что везде и всюду одна коммерция? Я лично так не считаю.
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Наталья
вчера, 15:58
Обещают горы золотые,а как коснется,никто ничего не делают,только через прокуратуру!!! Вот так всё и получается!!
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Как то так
вчера, 15:26
В Данкове открыли доску почета "Гордость Данковской земли " ни одного участника СВО
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Правда
вчера, 15:33
Так они же не Данкове проводили СВО.Вот когда проведут,тогда и повесят.
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