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Общество
2028
вчера, 15:07
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Для ветерана СВО оборудовали пандус после вмешательства прокуратуры
Но с безбарьерной средой проблемы не только в Волово.
Из-за полученных в бою ранений мужчина теперь передвигается на инвалидной коляске. Но в подъезде многоквартирного дома в Волово, где он живёт, отсутствовал пандус, и ветеран не имел возможности самостоятельно выходить на улицу.
«Несмотря на это, орган местного самоуправления не принял мер к обеспечению доступности объекта жилищной инфраструктуры для маломобильных групп населения. Прокуратура внесла представление в адрес главы местной администрации с требованием устранить нарушения закона. После вмешательства надзорного органа право инвалида на беспрепятственный доступ в жилое помещение восстановлено, подъезд дома оборудован пандусом», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Но с безбарьерной средой проблемы не только в Волово. Прокуратура Октябрьского района Липецка недавно провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов в деятельности МАУК «Культурные пространства Липецка». И оказалось, что помещение туалета в парке Победы не оборудовано для нужд маломобильных групп населения, в каждом отсеке для мужчин и женщин имеется по 4 чаши Генуя со ступенькой. То есть в туалетах отсутствуют доступные кабины для маломобильных групп, также отсутствует пандус для беспрепятственного доступа в здание. Сейчас прокурор обратился в суд с требованием оборудовать туалеты необходимым для маломобильных групп населения оборудованием.
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