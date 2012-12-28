Для ветерана СВО оборудовали пандус после вмешательства прокуратуры

Но с безбарьерной средой проблемы не только в Волово.

В Липецкой области после вмешательства прокуратуры восстановлены права инвалида на доступную среду. Как сообщает Генеральная прокуратура России, речь идёт о ветеране боевых действий, принимавшем участие в специальной военной операции. Мужчина сам обратился за помощью в прокуратуру.Из-за полученных в бою ранений мужчина теперь передвигается на инвалидной коляске. Но в подъезде многоквартирного дома в Волово, где он живёт, отсутствовал пандус, и ветеран не имел возможности самостоятельно выходить на улицу.«Несмотря на это, орган местного самоуправления не принял мер к обеспечению доступности объекта жилищной инфраструктуры для маломобильных групп населения. Прокуратура внесла представление в адрес главы местной администрации с требованием устранить нарушения закона. После вмешательства надзорного органа право инвалида на беспрепятственный доступ в жилое помещение восстановлено, подъезд дома оборудован пандусом», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Но с безбарьерной средой проблемы не только в Волово. Прокуратура Октябрьского района Липецка недавно провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов в деятельности МАУК «Культурные пространства Липецка». И оказалось, что помещение туалета в парке Победы не оборудовано для нужд маломобильных групп населения, в каждом отсеке для мужчин и женщин имеется по 4 чаши Генуя со ступенькой. То есть в туалетах отсутствуют доступные кабины для маломобильных групп, также отсутствует пандус для беспрепятственного доступа в здание. Сейчас прокурор обратился в суд с требованием оборудовать туалеты необходимым для маломобильных групп населения оборудованием.