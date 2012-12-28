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Спорт
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32 минуты назад
Бывший помощник Сергей Машнина возглавил «Елец»
Громкое назначение случилось во второй команде Липецкой области.
В нынешнем сезоне дела у «Ельца» не клеятся. В Восточной зоне первенства СФФ «Центр» команда идёт на 7-м место среди 9 команд, одержав лишь 3 победы. В итоге генеральный директор Денис Жуковский решил сосредоточиться на административной работе и сложил с себя тренерские обязанности, передав их опытному Рогачёву.
- Этот сезон завершить на высоких местах у нас уже не получится, - поделился тренер с GOROD48, - Там уже и в первой «пятёрке» не финишировать. Поэтому будем работать на перспективу – ради будущих побед. Сначала присмотрюсь к игрокам, я пока ещё и одной полноценной тренировки не провёл с командой. Там будет видно – с кем нам по пути. Будем работать и над усилением состава, в частности поговорим с руководством липецкого «Металлурга».
По иронии судьбы дебют тренера Рогачёва состоится в игре против… молодёжки «Металлурга». Она состоится на стадионе «Сокол» в среду, 24 июля. Начало в 18:00.
Рогачёв в этом году завершил обучение в Академии тренерского мастерства РФС, получил лицензию «A-UEFA», дающую право работать главный тренером в командах второго дивизиона. Помощником – в первой лиге и РПЛ. После отставки Сергея Первушина осенью прошлого года самостоятельно руководил "Металлургом" в одном матче - со столичный "Чертаново" (0:0). Наверняка его знания и опыт помогут «Ельцу».
Рогачёв покинул «Металлург» весной этого года, когда из-за неудач в подгруппе «Золото» в отставку был отправлен весь тренерский штаб Сергея Машнина.
Владимир Рогачёв и сам выступал за «Елец» на позиции защитника, участвовал в самой знаменитой игре, в которой ельчане в Кубке России в 2003 году нанесли поражение ЦСКА – 1:0. Теперь клубом руководят одни легенды: знаменитый бомбардир Жуковский (обыгрывал с «Металлургом» московский «Спартак» в Лужниках – 2:0) – директор, «елецкая Базука» Александр Кутьин – заместитель директора и игрок.
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