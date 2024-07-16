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Егор Бероев призвал чиновников работать в команде, опираться на авторитеты и думать о тех, у кого проблем больше
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31 минуту назад

Егор Бероев призвал чиновников работать в команде, опираться на авторитеты и думать о тех, у кого проблем больше

Для липецких государственных и муниципальных служащих Егор Бероев вступил с лекцией «История личного успеха. Личностная мотивация».

В Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского прошло просветительское мероприятие для государственных и муниципальных служащих региона от общества «Знание». С лекцией «История личного успеха. Личностная мотивация» для липецких чиновников выступил российский актер, соучредитель фонда «Я есть!» Егор Бероев.

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Егор Бероев 25 лет снимается в кино, 12 лет руководит благотворительным фондом, а в этом году ещё и начал режиссёрскую карьеру. Для своего первого фильма хотел позвать актёра из «Слово пацана» — но у него оказалось пять проектов параллельно. А главную героиню и вовсе нашел за МКАДом.

— В 2011 году я познакомился с детским приютом в Покровском монастыре Суздали, где воспитывались восемь девочек-сирот, которые были рождены осужденными матерями. Я много проводил времени с ними и с их воспитателями-монахинями, познакомился с их матерями, когда они освободились из тюрем. Это разные люди и бесконечная история потерь… Мне пришла идея написать об этом историю, и в итоге я её написал вместе со своими помощниками-соавторами. Туда вошли все истории этих матерей. Министерство культуры поддержало этот проект, я выиграл в конкурсе сценариев, по нацпроекту дали деньги на съемки. Вот сейчас мы два месяца снимали в Крыму. Сейчас наша группа переезжает продолжать снимать в Суздаль. По дороге заехал к вам.

А вчера Егор Бероев был в Белгороде — там он побывал в двух больницах, куда каждый день привозят по 30 раненых — и это не военные, а гражданские из приграничных районов: Щебекино и Грайворонского района. Поэтому, прежде всего, Егор Бероев призвал липецкий чиновников думать о тех, у кого проблем больше, чем у тебя.

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Также Егор Бероев советовал учиться работать в команде и опираться на авторитеты старших товарищей или руководителей. Себя он назвал адептом системы Станиславского, одна из основных технологий которой — это взаимодействие с партнерами. Так и везде. Сложно выжить одному — проще в команде.

— У нас есть необходимость думать о человеке, который рядом с нами. Если я работал сейчас как режиссёр, то рядом со мной было ещё больше 50 человек — это моя команда. Как оркестр! Если кто-то что-то забывает — ещё дубль приходится делать… Забыл гримёр волосок убрать у героини, а в другом кадре он был — и мы уже не склеимся в монтаже… И это относится к любой профессии: если мы работаем в команде, то мы должны думать друг о друге. У меня в команде фонда 45 сотрудников. За 12 лет они стали командой. Это долгий путь. Те люди, которые не умеют работать в команде — они не могут удержаться. Они могут быть очень хорошими людьми, но они не понимают, как это — думать о другом человеке, как удержать другого человека… Знаете, мы очень редко говорим хорошее человеку, который рядом с нами. Мы почему-то стесняемся сказать хорошее, поддержать его, отметить его заслуги. Но это же очень важно!



Кроме того, Егор Бероев говорил в педуниверситете о важности авторитета учителя — в широком смысле этого слова, об уважении и роли старшего/авторитета в коллективе, о преемственности поколений.

Столпами успеха он также назвал трудолюбие, готовность работать, образованность и пытливость ума. Актёр признался: выбирая себе сотрудников, он может поинтересоваться: когда умер Ленин, когда родился Достоевский, когда родился и умер Пушкин? И если вдруг после предложения встретиться в «Кофемании» на Трубной у него попросят прислать адрес — Бероев отвечает: «Уже не встречаемся»…

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Егор Бероев выступил за отмену ЕГЭ и назвал себя приверженцем советской системы образования. Признался, что терпеть не может вертикальный формат съемки и сам даже «рилсы» снимает горизонтально. Мол, сейчас за узким экраном стоит и узкое мышление, и мы не видим всей полноты картины мира. А ещё призвал приподниматься над реальностью и стремиться к хорошему, возвышающему кино и искусству — плыть и стоять против течения и стремиться к доброте, порядочности и честности. И осудил шутки в стиле «Comedy Club».

С госслужащими он говорил и об ошибках — словами министра обороны: «Ошибаться можно, врать нельзя».



— Моя бабушка говорила, никогда не ври самому себе. Если ты не будешь врать себе — ты не будешь врать другим. Я считаю, ошибка — это чудесная вещь. В нашей профессии вообще ошибаться нужно. У меня были и фильмы-ошибки. Но это тоже моя работа — я отдавал себя этому фильму, старался, чтобы это было хорошо. Меня случаи неуспеха никогда не пугали. Я никогда не ориентировался на то, чтобы был успех. Я просто работал с удовольствием, получал радость от процесса. Я четыре раза участвовал в «Ледниковом периоде» — больше всех актёров. Когда я победил там, занял первое место с Гордеевой, я не думал о том, что хочу победить — просто получал удовольствие от работы. У меня не было задачи получить первый приз, — отметил актёр.

Тоже самое недавно было и короткометражкой «Доброволец», завоевавшей награды в Каннах и на Римском фестивале — на успех никто не рассчитывал, просто хотели сделать людям что-то хорошее.

— И вообще успех — это какая-то американская история, — резюмировал Бероев.

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Но встреча с Егором Бероевым больше была не про «успешный успех» и личностную мотивацию, скорее, это была просто творческая встреча с любимым актёром, на которой он рассказал о своем жизненном и профессиональной пути, а также ответил на интересующие вопросы.

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Например, рассказал, как полгода вживался в роль, ходил к педагогу Гнесинки и учился держать в руках скрипку перед съемками в фильме «Папа». А ещё Егор Бероев поделился двумя простыми способами наполнения и восстановления сил — найти время для капучино и для друзей.
Егор Бероев
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