Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, у многих липчан нет денег на отпуск

Представляем вам информационную картину первого дня праздничной недели.

В Липецке по-прежнему жарко – 31-33 градуса. Днём преимущественно без осадков, остудить раскалённую землю помог дождь с грозой, который местами прошёл ночью.









С сегодняшнего дня в лесах Липецкой области объявлен высший V класс пожарной опасности. Он продержится, минимум, всю неделю, т.к. по прогнозам синоптиков, днём столбик не будет опускаться ниже 30 градусов.













С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 60 лет СССР, 24, 28, 34; Водопьянова, 23, 23а, 23б, 21б стр. 1, 25, 25а, 25 лит. а, 29, 29а, 31, 33; Депутатской, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80: Киевской, 34, 36, 41; Писарева, 2а, 2б ,3а, 8а, 22; П. Смородина, 2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26; Стаханова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 29а, 29б, 31а; Центральной, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, вл. 21, 43,180; в переулке Вишнёвом, 1а.









С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами останутся без электричества дома на улицах Д. Бедного, 2, 66а; К. Булавина, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Третьякова, 18, а также полностью улицы Бабушкина, Богатырская, Водная, Кочеткова, Курчатова, . Семенова-Тян-Шанского, площадь Заводская, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина.















Культурным центром Липецка сегодня станет Дом музыки (ул. П. Осипенко, 18). В 19:00 здесь состоится концерт «Летний вечер с органом».





В исполнении органистки Томской государственной филармонии Марии Блажевич прозвучат сочинения Поля Мориа, Антонио Вивальди, Сергея Никитина в переложении для органа.











Мария Блажевич, фото vk.com/mariablazhevich







А ещё в Дому музыки в 18:30 торжественно откроется персональная выставка начинающего липецкого художника Павла Буданова «Родные мотивы: живопись и литье».





К живописи автор картин пришел необычным путем. Попал в больницу, перенес две непростые операции и, выйдя из комы, взялся за кисти. Писать учился по книгам. Стал чаще ходить на выставки и более внимательно, «живописным глазом» наблюл за оттенками меняющихся состояний природы.







В экспозиции представлено 28 полотен, а также 46 уникальных предметов, в том числе каслинское литье из частной коллекции.











Примеры уникального литья, изобретённого в XVIII веке







Каслинское литьё – художественные изделия декоративно-прикладного искусства из чугуна. История промысла началась в 1747 году в городе Касли Челябинской области, и уже через несколько лет каслинские экспонаты были широко известны в Европе и Азии.

Сегодня начинаются официальные мероприятия в честь Дня города металлургов, который мы будем праздновать целую неделю.









Об отпуске мечтают все. В среднем липчане готовы потратить на летний отдых 50 тысяч рублей на одного человека, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.













Если помечтать, то по мнению опрошенных, для идеального отпуска нужно втрое больше – 160 тысяч рублей. Каждый пятый липчанин признался что не может себе позволить отдых в этом году. Об этом заявили ровно 20% жителей процветающего города процветающей страны.



В связи с этим липчан просят не бросать окурки в лесу и соблюдать основные правила пожарной безопасности. Штраф за их нарушение составляет 40 тысяч рублей.В промежутке с 9:00 до 18:00 отключат свет на срок не более 3-х часов на улицах 3-е Сентября 4, 6; Авиационной, 2а; Водопьянова, 37, 39, 41; Смургиса, 4, 6, 8, 10, 12; Стаханова, 2; а с 9:00 до 17:00 – на улицах 30 лет ВЛКСМ 2а; Адмирала Макарова, 5, 23; Жуковского, 5, 5а, 6а, 7, 8а, 9, 11, 11а, 13, 22, 22а, 22б, 30, 30а; Зегеля, 9а, 19; Ильича, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; Коммунистической, 20, 20а, 24; Космонавтов, 90, 92, 92а, 94а, 96, 96а; Нижней Логовой, 4; Плеханова, 1. 1а, 1б, 3; Прокатной, 1а, 1б, 2б, 3; Рязанской; Ферросплавной; Флёрова; Черняховского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13С 14:00 до 18:00 перестанут работать бутовые приборы на улицах Звездной, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 14/2; Филипченко 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/2, 12, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15, 15.Понедельник – день тяжёлый и особенно богатый на заторы. Узнавать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если повезёт, то с их помощью можно выбрать маршрут, где препятствия для движения меньше.Гостья является лауреатом международных фестивалей и конкурсов, а также организатором и художественным руководителем I и II Фестиваля духовной музыки «Органная музыка в древней столице Сибири».В Доме музыки представлены тематические предметы литья «Сцены охоты», «Музы», «Ратный и трудовой подвиг». Уникальный экспонат – действующие часы с сюжетом из П. Бажова «Каменный цветок».Выставка продлится до 30 августа. Вход свободный.К некоторым праздник придёт прямо под окна домов – в рамках акции «Праздник с доставкой на дом»Ведущие, музыка, развлечения, спортивные конкурсы будут ждать липчан прямо во дворах. Сегодня повезёт жителям домов на улицах Архангельской. 10; Лутова, 15, а также на Боевом проезде, 26а.