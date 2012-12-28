В микрорайоне «Елецкий» закрыли доступ на полюбившуюся подросткам крышу

В Липецкой области проходит всероссийская акция «Безопасность детства».









Сейчас в Липецкой области проходит всероссийская акция «Безопасность детства». Одна из поставленных задач — недопуск несовершеннолетних в опасные места. Это заброшенные, строящиеся здания, чердаки. Сейчас в Липецкой области проходит всероссийская акция «Безопасность детства». Одна из поставленных задач — недопуск несовершеннолетних в опасные места. Это заброшенные, строящиеся здания, чердаки.

В доме №5 на Елецком шоссе в Липецке закрыли доступ на технический этаж многоэтажки, полюбившийся подросткам.«По нашему обращению в защиту детей при содействии администрации города управляющая компания закрыла все выходы на кровлю, а на переходные балконы будет установлена решетка», — сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран.