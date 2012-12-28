«Я императрица!»: продавец церковной лавки устроила скандал в подземном переходе у Центрального рынка
Сегодня в Липецке: в библиотеку доставят шашки, среди начальниц брюнеток в два раза больше, чем блондинок
Общество
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46 минут назад
В микрорайоне «Елецкий» закрыли доступ на полюбившуюся подросткам крышу
В Липецкой области проходит всероссийская акция «Безопасность детства».
«По нашему обращению в защиту детей при содействии администрации города управляющая компания закрыла все выходы на кровлю, а на переходные балконы будет установлена решетка», — сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран.
Сейчас в Липецкой области проходит всероссийская акция «Безопасность детства». Одна из поставленных задач — недопуск несовершеннолетних в опасные места. Это заброшенные, строящиеся здания, чердаки.
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