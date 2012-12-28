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сегодня, 14:20
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Пьяный пациент ЦРБ обложил матом полицейского: мужчину ждёт суд

Действия буйного пациента квалифицированы по статье 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением».

В Задонском районе направлено в суд уголовное дело в отношении жителя села Сотниково Краснинского района, обвиняемого в оскорблении полицейского.

Оперуполномоченный приехал в больницу по вызову, поступившему в дежурную часть ОМВД России по Задонскому району. Сотрудники Задонской ЦРБ сообщили в полицию о хулиганских действиях доставленного в больницу в состоянии опьянения мужчины. Но от хулигана досталось и полицейскому: в больнице его обложили матом и оскорбили.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия пациента были квалифицированы следствием по статье 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением».

Обвиняемый вину признал, теперь ему грозит до года исправительных работ.
полиция
оскорбление
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Комментарии (3)

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33 минуты назад
Согласен нужны вытрезвитили ,также нужны лтп,и также нужна статья уголовного кодекса за тунеядство.Без этого все ведёт к анархии и преступлениям.
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zzloyzz
38 минут назад
Вытрезвители упразднили, а их так не хватает.
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zzloyzz
42 минуты назад
Вытрезвители упразднили, а их так не хватает.
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