Пьяный пациент ЦРБ обложил матом полицейского: мужчину ждёт суд

Действия буйного пациента квалифицированы по статье 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением».

В Задонском районе направлено в суд уголовное дело в отношении жителя села Сотниково Краснинского района, обвиняемого в оскорблении полицейского.Оперуполномоченный приехал в больницу по вызову, поступившему в дежурную часть ОМВД России по Задонскому району. Сотрудники Задонской ЦРБ сообщили в полицию о хулиганских действиях доставленного в больницу в состоянии опьянения мужчины. Но от хулигана досталось и полицейскому: в больнице его обложили матом и оскорбили.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия пациента были квалифицированы следствием по статье 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением».Обвиняемый вину признал, теперь ему грозит до года исправительных работ.