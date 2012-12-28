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сегодня, 11:24
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Липецкий областной суд рассмотрит 36 томов дела о признании факта геноцида

В заявлении прокуратуры говорится: геноцид коснулся свыше 3 тысяч мирных советских граждан, более тысячи человек нацисты насильственно угнали на каторжные работы в Германию. Общая сумма ущерба, причиненного хозяйству и инфраструктуре области, в переводе на современный курс рубля составляет более 2 триллионов рублей.

Липецкий областной суд принял к производству заявление о признании факта геноцида в годы Великой Отечественной войны на территории Липецкой области нацистскими оккупационными властями и их пособниками. Заявление по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова направила прокуратура Липецкой области.

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«Как указано в заявлении, геноцид осуществлен в отношении свыше 3 тысяч мирных советских граждан, которые были преднамеренно уничтожены, а также в отношении более 1000 человек, которых нацисты насильственно угнали на каторжные работы в Германию. Факты геноцида и документы, подтверждающие военные преступления нацистов против человечности, собраны в 36 томах. Заявление будет рассмотрено председателем судебной коллегии по гражданским делам Липецкого областного суда Ларисой Нагайцевой», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

«В ходе подготовки иска изучены архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения мирных советских граждан и военнопленных. Опрошены историки и иные специалисты, обладающие информацией о периоде оккупации области немецко-фашистскими захватчиками, а также непосредственные очевидцы событий. Во время Великой Отечественной войны современная территория Липецкой области дважды находилась под немецкой оккупацией – в ноябре-декабре 1941 года и с 2 июля 1942 года по январь 1943 года. В ходе проведенной работы установлены факты массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей путем расстрела, повешения, сожжения заживо и иными способами, создания концлагерей, повсеместного расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей. Политика оккупантов по отношению к мирному населению включала репрессии за любые формы неповиновения, ими была полностью разрушена система здравоохранения и продовольственного обеспечения населения, что способствовало увеличению смертности граждан от болезней и голода. Мирных жителей грабили, выгоняли из жилищ, освобождая площади для расквартирования немецких военных частей, отбирали последние продукты питания, в зимнее время – теплую одежду и обувь, обрекая людей на замерзание. Население области использовалось захватчиками как источник бесплатной рабочей силы, всего в рабство угнано более тысячи человек. Несмотря на то, что оккупации подверглись только 11 районов современной территории Липецкой области, общее число жертв от действий нацистов превысило 3 тысячи человек. Значительным разрушениям в результате бомбардировок подверглись крупные центры региона – Елец, Грязи и другие населенные пункты. Общая сумма ущерба, причиненного хозяйству и инфраструктуре области, в переводе на современный курс рубля составляет более 2 триллионов рублей», – добавляют в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

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Липецкая область – 21-й регион, в котором инициировано рассмотрение иска о признании действий нацистов геноцидом. Заявление в суд подано в целях защиты национальных интересов России, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.

По делу уже назначено предварительное заседание.

Фото -  vk.com/genprocrf и  vk.com/sud48
память
Великая Отечественная война
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Комментарии (2)

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Адвокат Черный
29 минут назад
Очень своевременно решили рассмотреть дело почти вековой (!!!) давности. Не рассмотрят. Вынесут вердикт. Может быть даже поименно укажут виновных. И что!?! Дальше что? Видно, уважаемый Областной суд и Прокуратура не знают, чем себя занять, раз занимаются, на мой взгляд, н кому не нужной бумажной волокитой. Это же надо подумать - 36 (!!!) томов! Уму непостижимо... .
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Новый липчанин
51 минуту назад
Я думал это и так общеизвестный факт, который в дополнительном подтверждении судом не нуждается
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