60-летний ельчанин выиграл суд у «Вайлдберриз»

Мужчина судился из-за звонка за 340 рублей.

60-летний ельчанин обратился в суд с иском к ООО «Вайлдберриз» о защите прав потребителя. Мужчина купил за 340 рублей беспроводной звонок на батарейках, а позже решил вернуть товар в пункт выдачи, однако его отправили решать этот вопрос через личный кабинет маркетплейса.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, тогда мужчина обратился через личный кабинет к поставщику товара, который разъяснил, что для возврата товара необходимо обратиться в пункт выдачи, в котором он был оплачен, для установления его состояния. При повторном обращении в пункт выдачи с просьбой произвести необходимый осмотр товара для решения вопроса о его возврате, ситуация повторилась. Приемщик отказался производить какие-либо действия и вновь отправила его в личный кабинет.Но мужчина пошёл в суд и попросил признать действия ООО «Вайлдберриз» незаконными и нарушающими его права, взыскать в его пользу моральный вред в размере 2000 рублей и сумму понесенных расходов — 340 рублей.В результате суд встал на сторону потребителя.«Было установлено, что мужчина об отказе от товара в установленный законом семидневный срок, однако ответчиком каких-либо действий по возврату товара и денег в нарушение требований закона предпринято не было», — отметили в Елецком городском суде.