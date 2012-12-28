Спят усталые собаки: липчане пожаловались на стаю на детской площадке

С начала года в Липецке отловлено 258 животных без владельцев.

Сегодня утром в редакцию GOROD48 пожаловались на собак на детской площадке у дома №2 по улице Петра Смородина.Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, заявка на отлов животных без владельцев по улице Петра Смородина, 2 поступила только 2 июля. Ранее обращений по данному адресу не было.— В текущем году на территории города Липецка отловлено 258 животных без владельцев, — добавили в мэрии.