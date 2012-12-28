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Общество
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20 минут назад
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Спят усталые собаки: липчане пожаловались на стаю на детской площадке
С начала года в Липецке отловлено 258 животных без владельцев.
Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, заявка на отлов животных без владельцев по улице Петра Смородина, 2 поступила только 2 июля. Ранее обращений по данному адресу не было.
— В текущем году на территории города Липецка отловлено 258 животных без владельцев, — добавили в мэрии.
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