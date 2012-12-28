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6 минут назад

В Ельце на перекрёстке столкнулись два автомобиля: «Лада Веста» перевернулась

60-летнему водителю автомобиля «Лада Веста» оказали помощь на месте происшествия: госпитализации мужчине не потребовалось.

Сегодня в Ельце на пересечении улиц Костенко и Октябрьской столкнулись автомобили «Лала Гранта» и «Лада Веста».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Веста», который двигался по главной дороге.

В результате от удара «Лада Веста» перевернулась.

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В ДТП никто не пострадал. 60-летнему водителю автомобиля «Лада Веста» была оказана разовая медицинская помощь на месте происшествия.

Фото -  vk.com/my_elets
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