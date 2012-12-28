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Происшествия
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6 минут назад
В Ельце на перекрёстке столкнулись два автомобиля: «Лада Веста» перевернулась
60-летнему водителю автомобиля «Лада Веста» оказали помощь на месте происшествия: госпитализации мужчине не потребовалось.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Веста», который двигался по главной дороге.
В результате от удара «Лада Веста» перевернулась.
В ДТП никто не пострадал. 60-летнему водителю автомобиля «Лада Веста» была оказана разовая медицинская помощь на месте происшествия.
Фото - vk.com/my_elets
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