В Ельце на перекрёстке столкнулись два автомобиля: «Лада Веста» перевернулась

60-летнему водителю автомобиля «Лада Веста» оказали помощь на месте происшествия: госпитализации мужчине не потребовалось.

Сегодня в Ельце на пересечении улиц Костенко и Октябрьской столкнулись автомобили «Лала Гранта» и «Лада Веста».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Веста», который двигался по главной дороге.В результате от удара «Лада Веста» перевернулась.В ДТП никто не пострадал. 60-летнему водителю автомобиля «Лада Веста» была оказана разовая медицинская помощь на месте происшествия.