Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
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Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
Общество
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53 минуты назад
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В Липецкой области появился ещё один стобалльник ЕГЭ
Парень сдавал ЕГЭ в резервный день и результат сдал известен только сейчас — уже после выпускного.
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, результаты стали известны только сейчас потому, что парень писал ЕГЭ в резервное время по причине болезни.
Химией парень заинтересовался в 8 классе. Сейчас он планирует поступать в РХТУ имени Д. И. Менделеева на фундаментальную химию.
Гимназия №64 Липецка в этом году лидером по количеству выпускников-стобалльников — в ней их уже девять!
В управлении образования и науки Липецкой области не исключают, что количество стобалльников ещё вырастет. Все результаты ЕГЭ-2024 станут известны до 19 июля, потому что в этом году одиннадцатиклассникам предоставлена возможность пересдать 4 или 5 июля один предмет.
Фото - t.me/minobr48
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