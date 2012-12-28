В Липецкой области появился ещё один стобалльник ЕГЭ

Парень сдавал ЕГЭ в резервный день и результат сдал известен только сейчас — уже после выпускного.

Копилку стобалльных результатов ЕГЭ Липецкой области пополнил еще один выпускник. Одиннадцатиклассник гимназии №64 Данила Иванников получил максимальное количество баллов на ЕГЭ по химии.Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, результаты стали известны только сейчас потому, что парень писал ЕГЭ в резервное время по причине болезни.Химией парень заинтересовался в 8 классе. Сейчас он планирует поступать в РХТУ имени Д. И. Менделеева на фундаментальную химию.Гимназия №64 Липецка в этом году лидером по количеству выпускников-стобалльников — в ней их уже девять!В управлении образования и науки Липецкой области не исключают, что количество стобалльников ещё вырастет. Все результаты ЕГЭ-2024 станут известны до 19 июля, потому что в этом году одиннадцатиклассникам предоставлена возможность пересдать 4 или 5 июля один предмет.