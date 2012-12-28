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сегодня, 12:49
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Подросток обокрал киоск с электронными сигаретами

Оперативники отдела полиции № 7 УМВД России по Липецку раскрыли кражу электронных сигарет на сумму в 22 тысячи рублей из табачного киоска. Задержан подросток.

Кража из киоска на проспекте 60 лет СССР была совершена ночью 19 июня. Вор разбил стекло входной двери и забрал электронные сигареты различных наименований на общую сумму 22 320 рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска в результате проведенных мероприятий установлена причастность к совершению преступления несовершеннолетнего жителя Липецка. Похищенное имущество у него изъято. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело о краже.

кража
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Ссёлки
24 минуты назад
Дети присели на эту гадость,а вместе с ними и их мамки.Школьники курят и их родители.
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Минздрав
42 минуты назад
Во как можно пристраститься сигаретам , что аж на кражу ради них пойдёшь. Ломка она такая
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Соседка
44 минуты назад
Мамка не говорила-курить вредно!
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Сейчас в школе
53 минуты назад
пишут сочинение на тему "Как я провёл лето?
Ответить
zzloyzz
сегодня, 13:05
Каникулы начались.
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