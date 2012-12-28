Подросток обокрал киоск с электронными сигаретами

Оперативники отдела полиции № 7 УМВД России по Липецку раскрыли кражу электронных сигарет на сумму в 22 тысячи рублей из табачного киоска. Задержан подросток.



Кража из киоска на проспекте 60 лет СССР была совершена ночью 19 июня. Вор разбил стекло входной двери и забрал электронные сигареты различных наименований на общую сумму 22 320 рублей.«Сотрудниками уголовного розыска в результате проведенных мероприятий установлена причастность к совершению преступления несовершеннолетнего жителя Липецка. Похищенное имущество у него изъято. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — рассказали в полиции.Возбуждено уголовное дело о краже.