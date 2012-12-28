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Происшествия
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сегодня, 12:49
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Подросток обокрал киоск с электронными сигаретами
Оперативники отдела полиции № 7 УМВД России по Липецку раскрыли кражу электронных сигарет на сумму в 22 тысячи рублей из табачного киоска. Задержан подросток.
«Сотрудниками уголовного розыска в результате проведенных мероприятий установлена причастность к совершению преступления несовершеннолетнего жителя Липецка. Похищенное имущество у него изъято. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело о краже.
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