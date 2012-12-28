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сегодня, 14:21
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Еще одна авария на данковской трассе: столкнулись два «ВАЗа», один отбросило в грузовик

В аварии пострадали три человека, в том числе 7-летний ребенок.

Утром 20 июня на 19-м километре дороги Липецк-Данков произошло двойное ДТП: сначала столкнулись два «ВАЗа», а затем один из них отбросило под «КамАЗ».

— По предварительным данным водитель автомобиля «ВАЗ-2111» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2107». После этого первый «ВАЗ» столкнулся еще и с «КамАЗом», — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.

В аварии пострадали водитель «ВАЗ-2111» и два его пассажира, в том числе семилетний ребенок.

Напомним, 19 июня в столкновении на 49-м километре трассы Липецк-Данков «Киа Рио» и «КамАЗа» погибли три человека: мужчины 30-ти, 34-х и 47-ми лет.

авария
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Эхо
29 минут назад
Думаю причин достаточно: 1- обгон на угад, повезёт же быстро же едем 120, только на встречу летит 140, эх не повезло. 2- многие умники водятлы не включают ближний свет, не пойму че вы экономите 2 лампочки за 1000 рэ.... жизнь то дороже... 3- сотрудники ГИБДД не реагируют на таких водятлов... 4- камеры на дорогах отслеживают только скорость движения, а нужно чтобы и отслеживали водятлов, которые летят без света, на тот свет...
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-
38 минут назад
Москвичи на юга спешат.
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Мама
6 минут назад
Москвичи ездят очень аккуратно и адекватно, а вот липецкие колхозники, только пересевшие с лошади на убитый в хлам ВАЗ творят черти что! Хуже водителей ВАЗов нет никого!
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Гость
26 минут назад
Москвичи на ВАЗ не ездят, тем более 7-й и 11-й моделях
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