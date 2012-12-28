Липецкая вечЁрка: трое погибших на дороге, новые трамваи выходят на рельсы и отключение газа в элитном поселке
Еще одна авария на данковской трассе: столкнулись два «ВАЗа», один отбросило в грузовик
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Происшествия
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сегодня, 14:21
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Еще одна авария на данковской трассе: столкнулись два «ВАЗа», один отбросило в грузовик
В аварии пострадали три человека, в том числе 7-летний ребенок.
— По предварительным данным водитель автомобиля «ВАЗ-2111» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2107». После этого первый «ВАЗ» столкнулся еще и с «КамАЗом», — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
В аварии пострадали водитель «ВАЗ-2111» и два его пассажира, в том числе семилетний ребенок.
Напомним, 19 июня в столкновении на 49-м километре трассы Липецк-Данков «Киа Рио» и «КамАЗа» погибли три человека: мужчины 30-ти, 34-х и 47-ми лет.
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