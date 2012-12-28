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1411
сегодня, 09:13
6

В Липецке — большое отключение холодной воды

С перебоями с подачей холодной воды 20 июня столкнутся жители более полусотни улиц, причиной отключений станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 38а по улице Арсеньева, №№ 1, 3, 4, 5, 7, 13а, 13а/1, 20, 21, 22, 24а, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36в, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 63, 64, 64 стр. 1, 66, 68, 69, 71, 77 по улице Советской, №№ 1, 2, 3, 7, 7а, 9, 9а, 10, 10/1, 10а, 11, 11/2, 12, 13, 13/2, 15, 17, 19, 22, 26, 42, 48 по улице М. Горького, №№ 4, 30, 32, 34, 37, 38, 40, 45, 57, 58, 63, 63а, 64, 65, 66, 66а, 77, 77в, 78, 78а, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 101, 119, 121 по улице Первомайской, №№ 58, 61, 61 корп. 1, 61 корп. б, 70, 71, 72, 73, 74, 80а, 87, 88а, 89, 90 по улице Октябрьской, №№ 4, 6, 6а, 8, 12, 14 по улице Фрунзе, №№ 5, 7 по улице Барашева, №№ 2, 2а, 4, 15а, 16а/2 на площади Торговой, №№ 3, 4, 5, 8, 9 по улице Коммунальной, №№ 3, 6, 8а, 8д, 9, 21, 26а, 28, 30, 32, 32а, 34 по улице 8 Марта, №№ 1, 3 на площади Театральной, №№ 1, 1а, 2, 3, 7, 9, 23а, 23а/1, 28, 40, 42, 44, 46, 46а по улице Толстого, №№ 2, 4 по улице Скороходова, №№ 3, 4, 11, 28 по улице Ворошилова, № 2 по улице Крайней, №№ 14, 14а, 14б, 14в, 14/2, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 40 по улице Неделина, №№ 4, 5, 7, 7а, 13, 13а, 14, 15 по улице Пушкина, №№ 1, 3 на площади Победы, №№ 13, 15 по улице Невского, №№ 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 14в, 14/1, 14/2, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28 по улице Суворова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22/5, 22/6 по улице Осипенко, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 по улице Прокатной, № 4 по улице 9 Мая, №№ 40, 42, 44 по проспекту Мира, №№ 22, 24, 26 по улице Терешковой, №№ 45, 47, 49, 49/1, 51, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 59 по улице Московской, №№ 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 4 по улице Ленинградской, №№ 6, 9 по улице Студенческой, №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской. Также подачу холодной воды ограничат в частном секторе улиц Белорусской, Литейной, Стасова, Арсеньева, Ворошилова, Адамова, Подовражной, Степной, Гвардейской, Песчаной, Воронежской, Чехова, Донской, Лазо, Станиславского, Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, переулка Кочубея, а также на улице Космонавтов в Сселках. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

20 июня плановые работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.

С 08:00 до 18:00 с перебоями с электричеством из-за монтажа приборов учета (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители на улицах Нижней Логовой, Плеханова, Зегеля, Семашко, Липовской, на площади Плеханова, в переулке Кузнечном. 

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ обесточат улицы Перова, Меркулова, проспект 60 лет СССР. 

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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Патриот
28 минут назад
Да здравствует вечная дружба с северной Кореей!
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Ссёлки
47 минут назад
Почему на Сокольской отключили.Когда бардак у Вас закончится.
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Гость
49 минут назад
Стабилие и процветание. И это только часть домов и адресов.
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Иннокентий
сегодня, 09:46
А зачем нам в 21 веке водопровод??? Река же есть!!!
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Джонни
58 минут назад
Бахни из пруда комсомольской,потом расскажешь как она
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Ты
сегодня, 09:49
Можешь вообще черпать из канализации,экономия должна быть экономной
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