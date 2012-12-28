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Происшествия
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41 минуту назад
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Обочечника на фургоне снял видеорегистратор
Водитель фургона с тамбовскими номерами настойчиво вклинивался в поток, игнорируя ПДД.
Судя по записи, водитель фургона принципиально хотел выехать на асфальт перед машиной с регистратором, порой близко прижимался, будто создавая аварийную ситуацию.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что в действиях водителя синего фургона усматривается административное нарушение по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ — движение по обочине.
— Штраф за данное нарушение — 1500 рублей, — рассказали в полиции.
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