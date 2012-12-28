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413
41 минуту назад
8

Обочечника на фургоне снял видеорегистратор

Водитель фургона с тамбовскими номерами настойчиво вклинивался в поток, игнорируя ПДД.

Нарушение правил дорожного движения, которое записал видеорегистратор автомобиля в Грязях недалеко от остановки «Улица 18 Партсъезда», произошло 6 июня — синий фургон с тамбовскими номерами ехал по обочине и настойчиво прижимался к автомобилю с регистратором.

Судя по записи, водитель фургона принципиально хотел выехать на асфальт перед машиной с регистратором, порой близко прижимался, будто создавая аварийную ситуацию.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что в действиях водителя синего фургона усматривается административное нарушение по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ — движение по обочине. 

— Штраф за данное нарушение — 1500 рублей, — рассказали в полиции.
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Из Тамба
15 минут назад
Наглец
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Может
18 минут назад
Понос придавил.
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Алкан лтз
19 минут назад
Опппа
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Землянин
25 минут назад
А то что пешехода не пропустил это не административное нарушение?
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я
25 минут назад
А на обочине - человеки. Эти 2 барана могли их на фарш пустить. Нафиг с этим обоченником в населенном пункте бодаться ? Регистратор тоже му.
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Гость
29 минут назад
В Новой жизни утром на перекрестке сплошные обочечники!!! Если поставить камеры, городской бюджет хорошо пополнится!!! Иногда хочется запустить чем-нибудь в этих недоводителей!
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Позитив
21 минуту назад
Это вы еще по Ударников не ездили, перед выездом на Воронежское шоссе!!!
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Бим
29 минут назад
Пешехода пропустили в итоге?
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