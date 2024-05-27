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сегодня, 11:03
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Липецкая область заполыхала — в 16 муниципалитетах предпоследний класс пожарной опасности

За выходные дни пожарные тушили 58 возгораний. Большинство из них — мусора и сухой травой.

Вечером 25 мая в Липецке из дома №29 по улице 15 микрорайон были эвакуированы 40 жильцов — в мусоропроводе горели отходы. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В этот же день в селе Завальное Усманского района сгорел сенник с 400 килограммами сена. В селе Воскресенское Данквоского района огонь уничтожил бесхозную постройку. В поселке Культура Лебедянского района пожар не пережила баня. В Липецке в цеху на улице Алмазной сгорели ведра с краской, на улице Винницкой — баня с хозпостройкой. Бесхозные постройки и гараж уничтожены в пожаре на улице Агрономической.

Ранним утром 26 мая в селе Большая Поляна Тербунского района сгорел десятилетний автомобиль «Ниссан Альмера». В селе Сошки Грязинского района огонь уничтожил бесхозные постройки на 25 квадратных метрах. Ленточный подъемник поврежден на 8 квадратных метрах в селе Никольское Усманского района. В селе Демкино Данковского района в огне сгинуло почти две тонны сена и надворная постройка.

В Липецке в тот же день произошло три пожара. В поселке Дачный на улице Череповецкой сгорели крыши двух жилых домов и хозпостройки. В поселке Новая Жизнь сгорел дом и надворная постройка. У дома № 14 по улице Космонавтов горел фасад — уничтожен квадратный метр утеплителя и пять квадратных метров фасада.

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Всего же за минувшие выходные в регионе произошло 58 пожаров, 40 из которых касались горящего мусора на открытой площади и сухой травы. В связи с этим и установившейся теплой сухой погодой в 16 муниципалитетах установлен lV (предпоследний) класс пожарной опасности, и прогноз пока остается негативным.
МЧС
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Евгений
сегодня, 11:20
Вывозить мусор надо во время, а не ждать неделю, как это происходит на Опытной, ув.редакция, сами приехать можете, и убедится, Боевой проезд, ниже к мостику
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Евгений
сегодня, 11:09
Вывозить мусор надо во время, а не ждать неделю, как это происходит на Опытной, ув.редакция, сами приехать можете, и убедится, Боевой проезд, ниже к мостику
Ответить
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