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В России
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сегодня, 15:55
Клубника в РФ подорожала на 20% из-за заморозков
Средняя стоимость 1 кг клубники в России с 1 по 22 мая составила 588 руб., что на 20% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В Москве средняя цена ягоды выше, чем в целом по России, — 651 руб. за 1 кг. Но подорожание оказалось чуть меньше — стоимость выросла на 12% относительно уровня прошлого года.
В мае клубника в России обычно начинает дешеветь — на рынок поступают ягоды первого урожая из южных регионов. На прилавках наряду с импортной стало появляться больше отечественной клубники из Краснодарского края и Ростовской области, отмечают в «Чек Индексе». Это увеличило объем предложения и способствовало снижению средней цены на 9% по сравнению с предыдущим месяцем: в апреле килограмм клубники в среднем по России стоил 646 руб. Но по сравнению с прошлым годом цена все равно выросла.
Более того, в ближайшие недели ожидается временный рост оптовых цен на клубнику на 20% к текущим, - рассказал источник в одной из торговых сетей. По его словам, это связано как с погодными условиями, так и с периодом сезона: на рынке заканчивается клубника из Краснодарского края, а урожай из других регионов ожидается примерно через две недели.
В пресс-службе X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») утверждают, что цена закупки у ее поставщиков сохраняется на уровне прошлого года — в компании это объясняют тем, что было посажено больше ягоды и она раньше вышла в сезон. К тому же конкуренция между торговыми сетями в этом сегменте выросла, поэтому розничные цены на клубнику даже снизились примерно на 10% с начала текущего сезона, - добавили в X5 Group.
Первая декада мая 2024 года на территории европейской части России стала самой холодной за всю историю наблюдений синоптиков, ранее говорил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Фактическая температура отставала от своего климатического развития больше чем на месяц, отмечал он. Отрицательная температура наблюдалась и в южных регионах России.
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