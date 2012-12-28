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Культура
768
сегодня, 07:43
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«Крик подобен грому – дайте людям рому» - Князь в Липецке ударил себе по голове барабанной палочкой

В Липецке выступил один из фронтменов легендарного «Короля и Шута».

Аншлаг в областном Центре культуры, народного творчества и кино случился вчера на юбилейном концерте рокера Андрея Князева и его группы.

Бывший участник и автор почти всех хитов группы «Король и Шут» должен был приехать в Липецк ещё в декабре, но с тех пор неоднократно переносил концерт.

- Наконец-то мы до вас добрались, - своим знаменитым зловещим голосом поприветствовал музыкант публику в начале выступления.

В ОЦКНТ GOROD48 рассказали, что количество возвратов билетом, тем не менее, было минимальным. На ступеньках ОЦКНТ даже можно было встретить охотников за «лишним билетиком».

Публика пришла разновозрастная: и дяденьки за 50, едва втиснувшиеся в куртки-косухи своей молодости, и молодое поколение с раскрашенными волосами и гримом «а-ля мертвец», популярным у поклонников хоррор-панк группы.

Сам Князев покинул коллектив «Короля и Шута» и создал собственную группу в апреле 2011 года – за два года до смерти своего знаменитого напарника Михаила Горшенёва (Горшка).

Сейчас же он во всю эксплуатирует и популярность «КиШа», в Липецке исполнил многие старые хиты, включая песню «Ели мясо мужики, пивом запивали», с которой и началась популярность музыкантов. Инструментальная композиция без слов, посвящённая памяти Горшка, тоже прозвучала на липецком концерте. Да и сам Горшенёв то и дело мелькал в видеоряде за спинами музыкантов, который сопровождал весь концерт.

Творческое наследие «Короля и Шута» в последнее время переживает второе рождение. Была выпущена книга о группе, сняты фильм и целый сериал. Князь сейчас активно заменяет в шоу-бизнесе музыкантов, которые в последние годы покинули Россию.


6 февраля Андрею Князеву исполнился 51 год, концерт формально позиционировался к «золотому юбилею» музыканта. Андрей пел, сам объявлял названия следующих композиций, брал в руки гитару. Однажды он решил помочь ударнику исполнить соло на барабане, но в самый разгар музыка оборвалась. Князь объяснил это тем, что случайно заехал себе барабанной палочкой по голове – возможно, так и было задумано. Музыкант мгновенно сориентировался в ситуации, сказал, что ему стало грустно, и объявил следующую «страшную и печальную песню».

В конце 1990-х Князев вместе с Горшенёвым и другими музыкантами «КиШа» выступали в липецком дворце спорта «Звёздный» чуть ли не за еду. Тогда они заявляли, что для панков деньги не имеют значения.

Теперь в фойе перед концертом поклонникам предлагали футболки с символикой группы от 2,5 до 4 тысяч рублей, при том, что на маркетплейсах продают аналоги за 700. Простой компакт-диск в песнями Князя стоил 1 500 рублей, а кожаные ремешок – 1 0000. На концерт продавали даже специальные ВИП-билеты на концерт, в стоимость которых входило короткое общение с музыкантами и совместное фото, по цене более 10 тысяч рублей.

Концерт
рок
Андрей Князев
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Animal Planet.
5 минут назад
Мне такое вообще не нравиться,типа группы Пикник,вот уже где полный депресcняк в песнях. Не понимаю,удивлен аншлагом.
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без фанатизма
30 минут назад
Статья отдаёт сильным провинциализмом. Стериотипной подачей.
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