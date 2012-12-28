Под видом соцработницы 61-летняя женщина меняла билеты «Банка приколов» на настоящие деньги

Её приговорили к 1 году 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Елецкий районный суд приговорил 61-летнюю жительницу Краснодарского края к 1 году 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселении за мошенничества и кражи в Измалковском и Елецком районах.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, летом прошлого года гостья из Кубани приехала в Липецкую область к родственникам и совершила здесь несколько преступлений.Женщина представлялась соцработником и вводила в заблуждение пенсионеров, сообщая, что им положена разовая дополнительная социальная выплата в 1000 рублей. Затем она передавала потерпевшим билет «Банка приколов», выполненный в виде пятитысячной купюры, и предлагала отдать ей 4000 рублей в качестве сдачи, что осчастливленные выплатой старики и делали. Находясь в доме пенсионеров, женщина также совершила несколько краж, похитив деньги у потерпевших.Вину подсудимая признала, полностью возместив потерпевшим причиненный ущерб.