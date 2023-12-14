Происшествия

сегодня, 16:33

В горящем доме на Соколе погибла женщина

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#труп #пожар
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В горящем доме на Соколе погибла женщина

Её личность устанавливается.

В cгоревшем доме в СНТ «Завод пусковых двигателей» нашли тело женщины. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. Личность и возраст погибшей устанавливаются. 

Напомним, пожар охватил площадь в 50 квадратных метров. Одна из версий — причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.

 
1 1383
#труп #пожар
1

Комментарии (1)

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Он

51 минуту назад
Я слышал хлопок на площади героев да же в 15 30 где то по времени
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