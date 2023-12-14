Происшествия
сегодня, 16:33
В горящем доме на Соколе погибла женщина
Её личность устанавливается.
В cгоревшем доме в СНТ «Завод пусковых двигателей» нашли тело женщины. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. Личность и возраст погибшей устанавливаются.
Напомним, пожар охватил площадь в 50 квадратных метров. Одна из версий — причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.
Напомним, пожар охватил площадь в 50 квадратных метров. Одна из версий — причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.
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