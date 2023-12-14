Происшествия
45 минут назад
С ельчанки сорвали цепочку с крестиком прямо возле ее квартиры
Грабителя отправили на два года в колонию строгого режима.
Елецкий городской суд приговорил жителя Брянской области к двум годам колонии строгого режима за грабёж.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае этого года пьяный мужчина ограбил женщину на лестничной площадке прямо возле двери ее квартиры.
Это произошло рано утром 24 мая. 58-летней женщине позвонили по домофону, и ельчанка, думая, что к ней идет подруга, открыла дверь. Но на пороге вместо подруги оказался недавно освободившийся из колонии 40-летний житель Брянской области — предыдущий срок он также отбывал за грабеж. Когда хозяйка квартиры попыталась захлопнуть дверь, он сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестом и бросился бежать.
По описанию женщины был составлен фоторобот, и по нему мужчину нашли на территории автовокзала. Оказалось, мужчина заметил будущую жертву и подсмотрел номер её квартиры, когда ельчанка заходила в подъезд.
Женщине был причинён ущерб в 17 712 рублей.
При вынесении приговора по части 1 статьи 161 УК РФ суд учёл рецидив преступлений.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае этого года пьяный мужчина ограбил женщину на лестничной площадке прямо возле двери ее квартиры.
Это произошло рано утром 24 мая. 58-летней женщине позвонили по домофону, и ельчанка, думая, что к ней идет подруга, открыла дверь. Но на пороге вместо подруги оказался недавно освободившийся из колонии 40-летний житель Брянской области — предыдущий срок он также отбывал за грабеж. Когда хозяйка квартиры попыталась захлопнуть дверь, он сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестом и бросился бежать.
По описанию женщины был составлен фоторобот, и по нему мужчину нашли на территории автовокзала. Оказалось, мужчина заметил будущую жертву и подсмотрел номер её квартиры, когда ельчанка заходила в подъезд.
Женщине был причинён ущерб в 17 712 рублей.
При вынесении приговора по части 1 статьи 161 УК РФ суд учёл рецидив преступлений.
ваха
Старый житель Липецка