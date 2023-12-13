В четверг и пятницу вводится свободное посещение школ, введение платных парковок откладывается до января.

В пятницу ожидается новый обильный снегопад. Мэрия бросит все силы на уборку города.

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На сессии городского Совета мэр Липецка Евгения Уваркина рассказала о решениях связанных с непогодой.



По словам мэра, в пятницу ожидается еще более сильный снегопад чем в начале недели. Поэтому с завтрашнего дня в школах вводится режим свободного посещения, Родители школьников смогут сами решить — отравлять ребенка на учебу, или оставить дома. Кроме того, до января откладывается введение платных парковок на центральных улицах города — в условиях обильных снегопадов, они будут только мешать уборке города.



