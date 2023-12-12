Общество

36 минут назад

Липецк замело: вице-губернатор и вице-мэр попросят «РВК, «Квадру» и энергетиков помочь убрать город

28 1084
#снегопад
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Липецк замело: вице-губернатор и вице-мэр попросят «РВК, «Квадру» и энергетиков помочь убрать город

По примеру Москвы.

Вчера вечером в Липецке продолжился снегопад. Снег падал всю ночь и, кажется, не собирается прекращаться. МБУ «Управление благоустройства Липецка» даже с помощью наемной техники, которая была привлечена в субботу, очистить город не успевает. На выездах из дворов и микрорайонов  — десятки ДТП — машины бросает из стороны в сторону по нечищенным проездам. Аварии зафиксированы даже на основных магистралях. 


11 декабря около шести вечера: город начало заметать в первые же минуты снегопада

Из многих дворов просто невозможно выехать, а иногда трудно выйти из из дома:

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В снежном плену оказались целые кварталы: 

«Я живу на 24 микрорайоне. Третьи сутки идёт снег и не разу дороги в нашем районе не чистились. На этом видео видно до какой степени уже невозможно ездить и ходить. В начале видео видны фары — это три машины не могут разъехаться в каше из снега. Конец видео — дорога к школе №33. Справа — тротуар, по которому дети должны были идти в школу. Он выложен тротуарной плиткой. Увы, ни проезжей части нет, ни тротуара. Я начинающий автолюбитель с небольшим стажем вождения и я просто не могу выехать из нашего района», — пишет автор этого видео.

Вице-мэр Николай Дергунов назвал ситуацию сложной. По его словам, за ночь  израсходовано  более 250 тонн пескосоляной смеси и  127 тонн технической соли. С дорог вывезено 1560 кубометров снега. 

— Тротуары убирали 131 дворника,  23 из них  наемных. Улицы убирали и вывозили снег 44 единицы нашей техники  и 23 наемных спецмашины. В шесть утра на основных магистралях началась раздвижка снежных валов. К этой работе и вывозу снега будет привлечена наемная техника, — рассказал Николай Дергунов.

Добавим, что ночью сошли с уборки снега из-за поломок шесть единиц муниципальной техники. Из должны отремонтировать и тут же выпустить вновь на дороги.

Основные магистрали, по которым ходят автобусы, очистить удалось. Однако из-за сложной дорожной обстановки в утренние часы пик повсеместно возникали заторы. 


В связи с этим сегодня утром вице-губернатор Роман Петрухин и вице-мэр Николай Дергунов встретятся с руководителями ресурсоснабжающих организаций и попросят помочь убрать Липецк. 

— Так, совместными усилиями городских коммунальных служб и частного бизнеса, убирают Москву в сильные снегопады. Надеемся, что «РВК, «Квадра»  и «Липецкэнерго»  не откажут в помощи горожанам, — сказал заместитель главы  администрации Липецка.

К горожанам утром обратилась и мэр Евгения Уваркина:

«Дорогие липчане! Интенсивный снегопад не прекращается. Понимаю, какие неудобства всем нам это доставляет. Поверьте, мы делаем все возможное, чтобы расчистить дороги и улучшить обстановку на дорогах. Люди третьи сутки работают в круглосуточном режиме, стараясь расчистить город от снега. На линию вывели всю уборочную технику, которая у нас есть, в том числе и наемную.

Прошу отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Это стихия. Мы прикладываем все усилия, но быстро все разгрести не получится. Снег, судя по прогнозу, не собирается заканчиваться. Продолжим круглосуточно работать, чтобы как можно быстрее привести дороги в нормативное состояние».

28 1084
#снегопад
4

Комментарии (28)

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Сергей

9 минут назад
нлмк, а это укоренилось, мышление такое, не город и область, а Большой коттеджный посёлок, А это не так, ГОРОД И ОБЛАСТЬ ЭТО: КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА.
ответить

Зима

9 минут назад
Метро не хватает в такую погоду!) А технику я за 2 дня и не видел ниразу.... Где они убирают?....
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Владимир.

10 минут назад
Проехал пол города - нет уборочных машин. Может на бумаге они есть?
ответить

апач

11 минут назад
Директор УК "КС-Сервис" прямо в лицо заявил: "трактора не дождётесь!!!" И ещё счётчики ОДПУ отказывается ставить!
ответить

48.

11 минут назад
При Ельцине были ножки Буша при Путине яйца Эрдогана . Что дальше ждать россиянам !
ответить

Пенсионер со стажем

11 минут назад
Ну что креативные управленцы это ваш звёздный час проявить себя!
ответить

Один мэр-один зам!!!

11 минут назад
Может тогда чего-то получаться начнет!?
ответить

Липчанка

12 минут назад
Уважаемая администрация города и области, а вы не пытались заставить работать УК, чтобы они почистили проходы и проезды во дворах, из подъезда сразу в сугроб....
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Елена П.

12 минут назад
Работать за 20тр , увар и арта выходи сам.
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Липецкий

12 минут назад
Метро нехватает в такую погоду) Технику не видел за 2 дня ни одной! Где убирают?
ответить
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