Липецк замело: вице-губернатор и вице-мэр попросят «РВК, «Квадру» и энергетиков помочь убрать город

По примеру Москвы.



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Из многих дворов просто невозможно выехать, а иногда трудно выйти из из дома:

Вчера вечером в Липецке продолжился снегопад. Снег падал всю ночь и, кажется, не собирается прекращаться. МБУ «Управление благоустройства Липецка» даже с помощью наемной техники, которая была привлечена в субботу, очистить город не успевает. На выездах из дворов и микрорайонов — десятки ДТП — машины бросает из стороны в сторону по нечищенным проездам. Аварии зафиксированы даже на основных магистралях.









В снежном плену оказались целые кварталы:



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«Я живу на 24 микрорайоне. Третьи сутки идёт снег и не разу дороги в нашем районе не чистились. На этом видео видно до какой степени уже невозможно ездить и ходить. В начале видео видны фары — это три машины не могут разъехаться в каше из снега. Конец видео — дорога к школе №33. Справа — тротуар, по которому дети должны были идти в школу. Он выложен тротуарной плиткой. Увы, ни проезжей части нет, ни тротуара. Я начинающий автолюбитель с небольшим стажем вождения и я просто не могу выехать из нашего района», — пишет автор этого видео.



Вице-мэр Николай Дергунов назвал ситуацию сложной. По его словам, за ночь израсходовано более 250 тонн пескосоляной смеси и 127 тонн технической соли. С дорог вывезено 1560 кубометров снега.— Тротуары убирали 131 дворника, 23 из них наемных. Улицы убирали и вывозили снег 44 единицы нашей техники и 23 наемных спецмашины. В шесть утра на основных магистралях началась раздвижка снежных валов. К этой работе и вывозу снега будет привлечена наемная техника, — рассказал Николай Дергунов.Добавим, что ночью сошли с уборки снега из-за поломок шесть единиц муниципальной техники. Из должны отремонтировать и тут же выпустить вновь на дороги.Основные магистрали, по которым ходят автобусы, очистить удалось. Однако из-за сложной дорожной обстановки в утренние часы пик повсеместно возникали заторы.В связи с этим сегодня утром вице-губернатор Роман Петрухин и вице-мэр Николай Дергунов встретятся с руководителями ресурсоснабжающих организаций и попросят помочь убрать Липецк.— Так, совместными усилиями городских коммунальных служб и частного бизнеса, убирают Москву в сильные снегопады. Надеемся, что «РВК, «Квадра» и «Липецкэнерго» не откажут в помощи горожанам, — сказал заместитель главы администрации Липецка.К горожанам утром обратилась и мэр Евгения Уваркина:«Дорогие липчане! Интенсивный снегопад не прекращается. Понимаю, какие неудобства всем нам это доставляет. Поверьте, мы делаем все возможное, чтобы расчистить дороги и улучшить обстановку на дорогах. Люди третьи сутки работают в круглосуточном режиме, стараясь расчистить город от снега. На линию вывели всю уборочную технику, которая у нас есть, в том числе и наемную.Прошу отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Это стихия. Мы прикладываем все усилия, но быстро все разгрести не получится. Снег, судя по прогнозу, не собирается заканчиваться. Продолжим круглосуточно работать, чтобы как можно быстрее привести дороги в нормативное состояние».