Липчанин угнал мопед и уехал на нем в Москву

Вахтовик опаздывал на работу в столицу

Полицейские отдела №3 завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Липецкого района об угоне мопеда.



- Обвиняемый в ночь с 13 на 14 сентября у дома по ул. Доватора в Липецке неправомерно завладел мопедом, принадлежащим сыну 45-летней липчанки. Его стоимость потерпевшая оценила в 30 000 рублей. В тот день обвиняемый должен был быть в Москве, где работал на одном из предприятий вахтовым методом. Через сервис поиска попутчиков заказал поездку в Москву, однако к указанному времени не успел, и автомобиль уехал без него. В результате мужчина решился на преступление. На угнанном мопеде он доехал до Москвы, а транспортное средство оставил на территории организации. В содеянном фигурант сознался, мопед вернул собственнику, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Вахтовику-угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.