Происшествия

48 минут назад

Липчанин угнал мопед и уехал на нем в Москву

5 450
#угон
1
Липчанин угнал мопед и уехал на нем в Москву

Вахтовик опаздывал на работу в столицу

Полицейские отдела №3 завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Липецкого района об угоне мопеда.

- Обвиняемый в ночь с 13 на 14 сентября у дома по ул. Доватора в Липецке неправомерно завладел мопедом, принадлежащим сыну 45-летней липчанки. Его стоимость потерпевшая оценила в 30 000 рублей. В тот день обвиняемый должен был быть в Москве, где работал на одном из предприятий вахтовым методом. Через сервис поиска попутчиков заказал поездку в Москву, однако к указанному времени не успел, и автомобиль уехал без него. В результате мужчина решился на преступление. На угнанном мопеде он доехал до Москвы, а транспортное средство оставил на территории организации. В содеянном фигурант сознался, мопед вернул собственнику, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Вахтовику-угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.
5 450
#угон
1

Комментарии (5)

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Понять.Простить.

5 минут назад
А где отговорка "без цели хищения "??
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Бон Жови

9 минут назад
Дикий случай, в голове даже не укладывается!
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Расмус

14 минут назад
Как за убийство!!!!! Пятак!
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Вера

21 минуту назад
Даже жалко мужика
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Техник

34 минуты назад
Хороший мопед. До Москвы доехал, не подвёл.
ответить
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
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