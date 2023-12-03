Общество

8 минут назад

Липчанин ради продвижения песни с Инстасамкой продал квартиру

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#Инстасамка #Кирилл Леликов
Липчанин ради продвижения песни с Инстасамкой продал квартиру

Но трек Кирилла Леликова и Инстасамки не попал ни в один чарт

Как пишет StarHit, липчанин Кирилл Леликов, выступающий под псевдонимом K.KRASH, 8 лет назад уехал из родного города покорять Москву 8 лет назад. Но его песни в музыкальной среде считались «не форматом». И на их продвижение у исполнителя не было ни денег, ни связей.

Удача улыбнулась ему во время участия в шоу «Залетай в тренды», в котором он дошел до финала и «залетел» в команду члена жюри, блогерши и исполнительницы рэпа Инстасамки.

Финалистам шоу положен дуэт со звездой и, как пишет издание, он решил, что это шанс встать в один ряд с популярными исполнителями.

Как признался изданию Кирилл, в продвижение трека, который он исполнял вместе с Инстасамкой он вложил все, что у него было, даже квартиру в Липецке, которую он держал «про запас», на случай, если придется вернутся домой. Но трек, что называется, не зашел, его нет ни в одном чарте, пишет StarHit.

Фото со страницы Кирилла Kеликова в VK
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#Инстасамка #Кирилл Леликов

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