Столкновение двух автомобилей утром вызвало пробку у Новой Жизни

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Утром 24 ноября на мосту у Новой Жизни под Липецком произошло ДТП с участием иномарки и «Лады Гранты».



Как сообщили очевидцы, авария произошла по направлению движения в сторону Липецка. Уже с семи утра на этом участке наблюдался затор.



В пресс-службе УМВД России по Липецкой области уточнили GOROD48, что авария обошлась без пострадавших.

