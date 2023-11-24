Происшествия

35 минут назад

Столкновение двух автомобилей утром вызвало пробку у Новой Жизни

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#ДТП #Новая Жизнь
Утром 24 ноября на мосту у Новой Жизни под Липецком произошло ДТП с участием иномарки и «Лады Гранты».

Как сообщили очевидцы, авария произошла по направлению движения в сторону Липецка. Уже с семи утра на этом участке наблюдался затор.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области уточнили GOROD48, что авария обошлась без пострадавших.
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#ДТП #Новая Жизнь

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