33-летний матерщинник помял машину сделавшего ему замечание мужчины

В отношении липчанина возбуждено уголовное дело за незаконное повреждение чужого автомобиля.

Липецкий отдел полиции № 6 возбудил уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» в отношении неработающего ранее судимого за аналогичное преступление 33-летнего липчанина.По версии следствия, 24 октября около 20:00 в районе остановки «Площадь Клименкова» подозреваемый громко разговаривал по телефону и ругался матом. 33-летний мужчина сделал ему замечание, и начался конфликт, в ходе которого матерщинник повредил автомобиль «ВАЗ 21101» сделавшего ему замечание мужчины.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, cумма нанесённого ущерба превысила 60 000 рублей.Подозреваемому в порче имущества грозит до двух лет лишения свободы.