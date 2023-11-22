Происшествия

28 минут назад

33-летний матерщинник помял машину сделавшего ему замечание мужчины

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#автомобиль #конфликт
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33-летний матерщинник помял машину сделавшего ему замечание мужчины

В отношении липчанина возбуждено уголовное дело за незаконное повреждение чужого автомобиля.

Липецкий отдел полиции № 6 возбудил уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» в отношении неработающего ранее судимого за аналогичное преступление 33-летнего липчанина.

По версии следствия, 24 октября около 20:00 в районе остановки «Площадь Клименкова» подозреваемый громко разговаривал по телефону и ругался матом. 33-летний мужчина сделал ему замечание, и начался конфликт, в ходе которого матерщинник повредил автомобиль «ВАЗ 21101» сделавшего ему замечание мужчины.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, cумма нанесённого ущерба превысила 60 000 рублей.

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Подозреваемому в порче имущества грозит до двух лет лишения свободы.
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#автомобиль #конфликт
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Комментарии (1)

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