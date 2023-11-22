Происшествия
28 минут назад
33-летний матерщинник помял машину сделавшего ему замечание мужчины
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В отношении липчанина возбуждено уголовное дело за незаконное повреждение чужого автомобиля.
Липецкий отдел полиции № 6 возбудил уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» в отношении неработающего ранее судимого за аналогичное преступление 33-летнего липчанина.
По версии следствия, 24 октября около 20:00 в районе остановки «Площадь Клименкова» подозреваемый громко разговаривал по телефону и ругался матом. 33-летний мужчина сделал ему замечание, и начался конфликт, в ходе которого матерщинник повредил автомобиль «ВАЗ 21101» сделавшего ему замечание мужчины.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, cумма нанесённого ущерба превысила 60 000 рублей.
Подозреваемому в порче имущества грозит до двух лет лишения свободы.
По версии следствия, 24 октября около 20:00 в районе остановки «Площадь Клименкова» подозреваемый громко разговаривал по телефону и ругался матом. 33-летний мужчина сделал ему замечание, и начался конфликт, в ходе которого матерщинник повредил автомобиль «ВАЗ 21101» сделавшего ему замечание мужчины.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, cумма нанесённого ущерба превысила 60 000 рублей.
Подозреваемому в порче имущества грозит до двух лет лишения свободы.
1 453
СССР