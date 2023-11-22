Происшествия

41 минуту назад

36-летняя женщина попалась на краже в магазине бытовой техники

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#кража
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Она арестована.

В магазине бытовой техники на улице Катукова в Липецке задержана подозреваемая в краже 36-летняя женщина из Московской области.

«2 ноября подозреваемая целенаправленно приехала в Липецк для совершения кражи. По версии следствия, в торгово-развлекательном центре по улице Катукова она украла эпилятор более чем за 11 000 рублей и игровую приставку более чем за 5 000 рублей. Со слов подозреваемой, вернувшись в Московскую область, она продала похищенное», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Её же подозревают еще в пяти аналогичных преступлениях в Белгородской области. Москвичка арестована на период следствия.
2 517
#кража
1

Комментарии (2)

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Нара

13 минут назад
Неплохое ей теперь путешествие выпишут от 3 лет, будет швеëй или уборщицой бесплатно.
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Липчанин.

25 минут назад
Гостралёрша...
ответить
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
61
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

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