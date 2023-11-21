Общество

48 минут назад

«За сделанное управляющей компании замечание я получил удар в живот»

7 1222
#ЖКХ
5

В конфликте в подъезде дома №101 по улице Гагарина разбирается отдел полиции №8.

В редакцию GOROD48 обратился жилец дома №101 по улице Гагарина Денис Н. с жалобой на управляющую компанию. В подъезде мужчины перекладывают плитку на полу, и на время проведения работ полностью перегородили проход по лестничной площадке с первого по второй этаж. А мужчина живёт на третьем этаже и привык ходить пешком.

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Сегодня рабочий предложил ему подняться домой на лифте, и по роковому стечению обстоятельств Денис Н. застрял там на 15 минут. Это ещё больше расстроило мужчину.

Он начал предъявлять претензии рабочему, а тот позвонил своему начальству. По словам Дениса Н., вскоре в подъезде появился мужчина, который ударил его кулаком в живот. Но не сильно — синяков и ссадин не осталось. Тем не менее, Денис Н. позвонил в полицию и сообщил, что его обидел кто-то из представителей управляющей компании. Кто именно, а может, это вообще был представитель подрядчика, Денис не знает.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту отделом полиции №8 уже организована проверка. А вот в обслуживающей дом управляющей компании «Строй-Сервис-Э» о происшествии ничего не знают.

«На месте из руководства только директор по производству, он ничего об этом не знает, комментарий дать не может», — отметили в управляющей компании «Строй-Сервис-Э».

Беседа с рабочим уже после конфликта c неким мужчиной запечатлена на камеру телефона. 

— Здесь ходить нельзя, да?

— Не видишь — плитку кладу. На лифте можно, — обращается к Денису Н. рабочий.

— Но я же застрял в лифте.

— Почему застрял? Все люди ходят. Когда, как ты застрял?

— А кто меня ударил у двери? Это крыша твоя? — Возмущается Денис Н.

— Кто ударил тебя? Никто тебя не ударил! Зачем врёшь?

— Он твой сосед!

— Кому ты звонил?

— Это мой начальник сюда пришёл, тебя он не видел — тебя сосед видел.

— Брат, у меня к тебе претензий нет.

— Давай, не мешай, пожалуйста, работать!

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На записи рабочий говорит, что Дениса Н. мог обидеть сосед. Но Денис соседа в мужчине не узнал. Он также говорит о недопустимом хамстве со стороны делающих ремонт в подъезде людей. Мол, ударивший его мужчина даже заявил: «Ты мою плитку будешь топтать — я тебя урою». Но Денису такая формулировка не понравилась не только из-за эмоциональных угроз: ведь оплачивая взносы за содержание и ремонт, за «плитку управляющей компании» фактически заплатил он сам.
7 1222
#ЖКХ
5

Комментарии (7)

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Мало

12 минут назад
А что он хотел чтобы его на руках переносили ? Лифт для чего придумали ? Весь подъезд ездит и не финтит, один нашелся
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Точно

14 минут назад
Вот тут мы тебя не поддержим... Надо с уважением относиться к чужому труду. И не один Денис платит за ремонт и содержание. А вот все испортить захотел один он. А по работе лифта это он не по адресу обращался. Работяга - плиточник, а не лифтсервис.
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Екатерина

21 минуту назад
А вот когда под дых тебе дали, ты постоял и домой пошел? А потом еще раз за звездюлями спустился?А их уже не раздавали...
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ттт

36 минут назад
эта строй сервис э очень подозрительная ук и ясен пень чья то давно о ней наслышана
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Сокол

38 минут назад
Бабские разборки
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Лидия

40 минут назад
Ну и кто тут дурак ???? Понятно, что если кладут плитку - ходить нельзя. Даже если привык. Ну можно потерпеть 1 день. Не каждый год плитку перекладывают. А как он у себя в квартире в туалете ремонт делает ? Снял унитаз и ходит по привычке на пол ? Или по свежеуложенной плитке дома тоже ходить будет???
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эээ

43 минуты назад
не плачь,дениска
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