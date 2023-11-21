«За сделанное управляющей компании замечание я получил удар в живот»

В конфликте в подъезде дома №101 по улице Гагарина разбирается отдел полиции №8.

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В редакцию GOROD48 обратился жилец дома №101 по улице Гагарина Денис Н. с жалобой на управляющую компанию. В подъезде мужчины перекладывают плитку на полу, и на время проведения работ полностью перегородили проход по лестничной площадке с первого по второй этаж. А мужчина живёт на третьем этаже и привык ходить пешком.Сегодня рабочий предложил ему подняться домой на лифте, и по роковому стечению обстоятельств Денис Н. застрял там на 15 минут. Это ещё больше расстроило мужчину.Он начал предъявлять претензии рабочему, а тот позвонил своему начальству. По словам Дениса Н., вскоре в подъезде появился мужчина, который ударил его кулаком в живот. Но не сильно — синяков и ссадин не осталось. Тем не менее, Денис Н. позвонил в полицию и сообщил, что его обидел кто-то из представителей управляющей компании. Кто именно, а может, это вообще был представитель подрядчика, Денис не знает.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту отделом полиции №8 уже организована проверка. А вот в обслуживающей дом управляющей компании «Строй-Сервис-Э» о происшествии ничего не знают.«На месте из руководства только директор по производству, он ничего об этом не знает, комментарий дать не может», — отметили в управляющей компании «Строй-Сервис-Э».Беседа с рабочим уже после конфликта c неким мужчиной запечатлена на камеру телефона.— Здесь ходить нельзя, да?— Не видишь — плитку кладу. На лифте можно, — обращается к Денису Н. рабочий.— Но я же застрял в лифте.— Почему застрял? Все люди ходят. Когда, как ты застрял?— А кто меня ударил у двери? Это крыша твоя? — Возмущается Денис Н.— Кто ударил тебя? Никто тебя не ударил! Зачем врёшь?— Он твой сосед!— Кому ты звонил?— Это мой начальник сюда пришёл, тебя он не видел — тебя сосед видел.— Брат, у меня к тебе претензий нет.— Давай, не мешай, пожалуйста, работать!На записи рабочий говорит, что Дениса Н. мог обидеть сосед. Но Денис соседа в мужчине не узнал. Он также говорит о недопустимом хамстве со стороны делающих ремонт в подъезде людей. Мол, ударивший его мужчина даже заявил: «Ты мою плитку будешь топтать — я тебя урою». Но Денису такая формулировка не понравилась не только из-за эмоциональных угроз: ведь оплачивая взносы за содержание и ремонт, за «плитку управляющей компании» фактически заплатил он сам.