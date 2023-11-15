Происшествия

25 минут назад

34-летняя липчанка попалась на краже пуховика

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#кража
3

Пока продавщица отвлеклась на другого покупателя, женщина похитила пуховик за 11 000 рублей.

Липецкий отдел полиции №8 раскрыл кражу пуховика, совершённую ещё 19 сентября. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в павильоне женской одежды по улице Космонавтов 34-летняя липчанка воспользовалась тем, что продавец отвлеклась на покупателя, и похитила женский пуховик с меховой опушкой за 11 000 рублей.

Похищенный пуховик изъят. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — два года лишения свободы.
1 382
#кража
3

Комментарии (1)

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Смешно

7 минут назад
Неужели за какой-то пуховик посодят ну это просто смешно лучше простите её и отпустите её нужда заставила пойти на кражу денег нет заработать негде а одеваться стильно хочется я её понимаю
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