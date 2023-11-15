34-летняя липчанка попалась на краже пуховика

Пока продавщица отвлеклась на другого покупателя, женщина похитила пуховик за 11 000 рублей.

Липецкий отдел полиции №8 раскрыл кражу пуховика, совершённую ещё 19 сентября. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в павильоне женской одежды по улице Космонавтов 34-летняя липчанка воспользовалась тем, что продавец отвлеклась на покупателя, и похитила женский пуховик с меховой опушкой за 11 000 рублей.



Похищенный пуховик изъят. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — два года лишения свободы.