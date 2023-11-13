Общество

49 минут назад

В Ельце подорожает проезд

3 470
#автобус #Елец
2
В Ельце подорожает проезд

Новые цены на проезд начнут действовать 1 декабря.

С 1 декабря в Ельце будет повышена плата за проезд в общественном транспорте .

Как сообщает администрация Ельца, стоимость проезда при оплате наличными составит 31 рубль, при оплате транспортной или банковской картой — 26 рублей, при оплате картой для льготных категорий граждан (с использованием транспортной карты или карты платежной системы «Мир») —13 рублей (50% от цены проезда по карте).
3 470
#автобус #Елец
2

Комментарии (3)

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Бон Жови

19 минут назад
Липецк- на очереди!
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User

21 минуту назад
Всё для людей....
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Веселый

37 минут назад
Город туризма,поднимем цены для благоустройства города!
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