В Ельце подорожает проезд

Новые цены на проезд начнут действовать 1 декабря.

С 1 декабря в Ельце будет повышена плата за проезд в общественном транспорте .



Как сообщает администрация Ельца, стоимость проезда при оплате наличными составит 31 рубль, при оплате транспортной или банковской картой — 26 рублей, при оплате картой для льготных категорий граждан (с использованием транспортной карты или карты платежной системы «Мир») —13 рублей (50% от цены проезда по карте).