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За долг по алиментам в 164 тысячи рублей — 35 часов обязательных работ

1 206
#дети #алименты
7
За долг по алиментам в 164 тысячи рублей — 35 часов обязательных работ

Мужчину привлекли к административной ответственности.

В Липецком районе мужчина задолжал по алиментам на содержание двух несовершеннолетних детей 164 тысячи рублей. По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, должник знал о возбужденном в отношении него производстве, но уклонялся от исполнения решения суда и не предоставлял сведений о наличии уважительной причины неуплаты алиментов.

Судебным приставом в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов, cуд назначил ему 35 часов обязательных работ.
1 206
#дети #алименты
7

Комментарии (1)

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Алес

19 минут назад
Отработал 164тыс за 35 часов ,во как зарабатывать надо
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