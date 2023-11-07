За долг по алиментам в 164 тысячи рублей — 35 часов обязательных работ

Мужчину привлекли к административной ответственности.

В Липецком районе мужчина задолжал по алиментам на содержание двух несовершеннолетних детей 164 тысячи рублей. По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, должник знал о возбужденном в отношении него производстве, но уклонялся от исполнения решения суда и не предоставлял сведений о наличии уважительной причины неуплаты алиментов.



Судебным приставом в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов, cуд назначил ему 35 часов обязательных работ.

