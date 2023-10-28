Виновнику пьяного ДТП грозит 12 лет лишения свободы

Невменяемый шофёр выехал на встречку через сплошные линии и уничтожил другого водителя в лобовом столкновении.

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В Липецке завершено расследование резонного ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, следователи доказали, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, теперь ему грозит длительный срок заключения.

28 мая 2023 года на 19-м километре автодороги «Липецк-Данков» обвиняемый за рулём автомобиля «Шкода-Рапид выехал на встречную полосу и врезался в «Дэу-Нексия» под управлением 52-летнего мужчины. Последний от полученных травм погиб на месте.

- При прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения с применением алкотестера обнаружено наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,32 мг/л, - сообщили в УМВД.

По части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения» обвиняемому грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Дело передано в суд.



