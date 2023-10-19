Происшествия

сегодня, 12:32

32-летний ельчанин сел на 2 года 3 месяца в колонию строгого режима за 4 банки кильки

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#мелкое хищение #кража
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32-летний ельчанин сел на 2 года 3 месяца в колонию строгого режима за 4 банки кильки

Суд учёл рецидив преступлений.

Елецкий городской суд вынес приговор 32-летнему мужчине за повторное мелкое хищение. Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, мужчина похитил с полок стеллажей в «Пятёрочке» четыре 175-граммовые банки консервов «Шпроты из балтийской кильки». Консервы он спрятал в одежду и вышел, не оплатив товар.

В суде мужчина признал вину. В результате он был признан виновным в мелком хищении, совершенном лицом, подвергнутым административному наказанию. По части 158.1 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Елецкого городского суда от 15 сентября этого года мужчине было назначено 2 года 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Подсудимый уже был подвергнут административному наказанию по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества. С момента вынесения этого постановления ещё не прошёл один год, а наказание в виде обязательных работ не было отбыто. Обстоятельством, отягчающим наказание, также является рецидив преступлений, поскольку подсудимый имеет неснятые и не погашенные судимости: за тяжкое преступление по приговору суда от 2014 года, за преступления средней степени тяжести по двум приговорам 2017 года и одному 2018 года», — пояснили в объединённой пресс-службе судебной системы.
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#мелкое хищение #кража
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Комментарии (3)

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Я

38 минут назад
Формазон
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Безмасочник

48 минут назад
Сейчас сесть можно за такое, за что раньше не сажали. К примеру, за редкие грибы в лукошке, о чём здесь недавно писали. Поэтому надо быть осторожным. Или в тайгу уходить, где медведь - прокурор.
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Алена

сегодня, 12:40
еще б добавили и так не вылезает из судимостей
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
22
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

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