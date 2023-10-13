Происшествия

37 минут назад

«Метался по улице с лопатой»: неадеквата задержали полицейские в Липецке

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#задержание

Утром агрессивный мужчина зашел на АЗС, а потом метался по улицам с лопатой.

Сегодня ранним утром в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку позвонили работники АЗС: на заправку зашел агрессивный мужчина. Когда полицейские приехали на АЗС, мужчины на станции уже не было, но свидетели рассказали, что он убежал во дворы.

«В ходе обследования прилегающих к АЗС улиц, полицейские заметили подходящего под описание мужчину, который метался по улице с лопатой в руках. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения он не реагировал и, выбежав на проезжую часть, попытался открыть дверь одного из проезжавших мимо автомобилей», —сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Полицейские при содействии службы охраны АЗС задержали мужчину, а потом помогли бригаде скорой помощи поместить его машину. 
«В настоящее время мужчина осмотрен врачами и помещён в специализированное медицинское учреждение. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в полиции.

4 605
#задержание

Комментарии (4)

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10 минут назад
Фиксик, пятница, 13-е...Своих искал.
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Дураков

16 минут назад
сейчас нельзя отправить в психушку без их согласия ,вот они и бродят по улице ! В СССР таких отправляли в психушку или в тюрьму ,у таких был какой то страх !
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Фиксик

24 минуты назад
Полнолуние. У психов обострение.
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Ванька Грозный

25 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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