«Метался по улице с лопатой»: неадеквата задержали полицейские в Липецке

Утром агрессивный мужчина зашел на АЗС, а потом метался по улицам с лопатой.





В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня ранним утром в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку позвонили работники АЗС: на заправку зашел агрессивный мужчина. Когда полицейские приехали на АЗС, мужчины на станции уже не было, но свидетели рассказали, что он убежал во дворы.



«В ходе обследования прилегающих к АЗС улиц, полицейские заметили подходящего под описание мужчину, который метался по улице с лопатой в руках. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения он не реагировал и, выбежав на проезжую часть, попытался открыть дверь одного из проезжавших мимо автомобилей», —сообщает пресс-служба областного управления МВД.



Полицейские при содействии службы охраны АЗС задержали мужчину, а потом помогли бригаде скорой помощи поместить его машину.

«В настоящее время мужчина осмотрен врачами и помещён в специализированное медицинское учреждение. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в полиции.



