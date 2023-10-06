Происшествия

31 минуту назад

Сбившего пешехода на «зебре» водителя отправили на 1 год и 3 месяца в колонию-поселение

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#ДТП
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Сбившего пешехода на «зебре» водителя отправили на 1 год и 3 месяца в колонию-поселение

И лишили прав на 2,5 года.

В Липецке вынесли приговор водителю, год назад сбившего пешехода.

4 октября 2022 года в районе дома №1 на улице Льва Толстого 35-летний водитель «Лады Гранты» на нерегулируемом пешеходном переходе  сбил мужчину. Пострадавшего доставили в больницу.

«Пешеход пересекал проезжую часть по обозначенному знаками и дорожной разметкой «зебра» пешеходному переходу. 35-летний самозанятый липчанин, занимающийся пассажирскими перевозками, превышая установленную на указанном участке дороге скорость, допустил наезд на пешехода, уже почти завершившего переход проезжей части. В результате ДТП мужчина получил травмы, которые были расценены как тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Действия водителя были квалифицированы по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Его приговорили к 1 году и 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2 года 6 месяцев.
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#ДТП
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