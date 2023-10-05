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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: похолодание, День учителя и горожане опять сутки без воды

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#Сегодня в Липецке
Сегодня в Липецке: похолодание, День учителя и горожане опять сутки без воды

Сегодня липчан ждут спектакли на любой вкус, праздник педагогов, кинопремьеры и бытовые неудобства.

Тепло уходит

После вчерашнего солнечного и погожего денька сегодня погода испортится. Во-первых, похолодает, столбик термометра опустится вниз сразу чуть ли не на пять градусов – до 16-18 градусов. Во-вторых, днём вернутся дожди, пока небольшие.

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Отключения воды

Вентили сегодня начнут перекрывать с 10:00 и оставят несколько десяток улиц без холодной воды вплоть до окончания ремонтных работ.

С временными трудностями столкнутся потребители на улицах Ангарской, 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29; Базарной, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 ст.1; Геологической, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Детской, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16; Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г; Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а; Юношеской, 13; в переулке Рудном, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17. В это же время без холодной воды останутся жители частного секторы на улицах Алфавитной, Автодорожной, Базарной, Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Пролетарской, Почтовой, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Шахматной, в переулках Бытовом, Дружном, Клеверном, Ландшафтном, Любимом, Малом, Рядовом, Сырском, Технологическом, Усадебном, Чистом.

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Эхо «аварии года»

Аварию в районе кольца Трубного завода, после которой без воды осталась чуть ли не половина города, липчане забудут ещё нескоро. Но, как говорится, «можем повторить: в связи с той эпической утечкой вновь придётся посидеть без холодной воды сутки.

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Как объяснили в РВК «Липецк», им требуется время для дополнительных работ, в связи с которыми 5 октября с 22:00 и ориентировочно до 22:00 6 октября ограничат подачу холодной воды на улицах Гагарина, Звездной, Космонавтов, Московской, Терешковой, Титова, Филипченко, Циолковского. На соседних улицах возможно снижение давления в трубопроводах. И, конечно, к этому просят отнестись с пониманием.

Отключения света

А кого-то ждут другие трудности – отключения света. С 9:00 до 17:00 прекратят подачу электроэнергии в двух домах на улице Московской - №№ 6а, 109а. Обесточат улицы Баумана, Локомотивную, Сокольскую, проезд Ильича, переулки Лунный, Рассетный. В селе Подгорном повернут рубильники на улицах Крайней, Подгоренской и Сырской. Без света оставят садоводчество «Машиностроитель».

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А на улице Еловой отключение продлится всего 3 часа – с 14:00 до 17:00.

Пробки

Сегодня утром пробки красного цвета появились на электронных картах на пересечении улиц Гагарина и Терешковой в районе железнодорожного вокзала и на улице Московской, причем по направлению не к центру, а к 19-му микрорайону. Жёлтых участком на картах уже видимо-невидимо. Но нет в Липецке таких пробок, которые невозможно было бы объехать. Главное – вовремя вооружиться информацией, заглянув в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Далее выбираете маршрут и моментально садитесь за руль пока дорожная обстановка не поменялась. И да прибудет с вами сила!

День учителя

Сегодня педагоги отмечают свой профессиональный праздник. Городские концерты и мероприятия в их честь начались ещё несколько дней назад, сегодня главные торжества пройдут в самих школах, вузах и т.д.

По данным мэрии, в системе образования Липецка работают более 6 тысяч педагогов, включая школьных учителей, воспитателей детских садов, работников дополнительного образования. Среди них 87 «Заслуженных учителей РФ», 41 «Заслуженный работник образования Липецкой области». Ведомственные и отраслевые награды имеют 2 371 человек.

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Педагоги высшей и первой квалификации составляют 74,6% от всех работников.

Театральные встречи продолжаются

На «Липецких театральных встречах» в ЛГАДТ им. Л.Толстого сегодня вновь два спектакля.

В 14:00 представят постановку «Чеховской студии» из подмосковного Мелихово «Руководство для желающих жениться» по пьесе А. Чехова (12+). Зрители погрузятся в атмосферу свадебного застолья, а там их уже ждут увлекательные рассказы и приключения, рассказанные удивительным слогом классика и сыгранные актёрами.

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А в 19:00 столичный театр «Гераклион-опера» представит постановку «Чехов и театр романса» (16+). По сути, это не совсем спектаклю по рассказам «Три сестры» и «Дядя Ваня», а концерт, в основе которого лежат романсы отечественных и зарубежных композиторов. Артисты театра прекрасно поют, они представят оригинальную камерную программу произведений С.Рахманинова, Г.Свиридова, П.Булахова и А.Варламова обрамлённые сценическими фрагментами чеховских пьес.

В концерте принимают участие молодые артисты «Геликона»: Валентина Правдина, Александра Соколова, Софья Цыганкова, Алена Михаевич и другие. Концертмейстеры: -заслуженная артистка России Наталия Арутюнова и Ирина Ковалева.

«Мужской стриптиз» (18+)

Один из первых спектаклей нового сезона сегодня покажут и в Липецком драматическом театре, что в ДК «Сокол» (пл. Константиновой,3).

Сегодня в 18:30 злесь покажут спектаклю «Мужской стриптиз» по пьесе липецкого драматурга Бориса Бужора (Медведева).

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История о пятерых сталеварах, потерявших работу и поставивших на себе клеймо неудачников: когда-то они были лучшими друзьями, а теперь грызутся друг с другом из-за вакансии в бюро занятости. Но! Реклама мужского стриптиза, попавшаяся на глаза одному из друзей, переворачивает их жизнь. Молодые мужчины хватаются за нелепую затею сделать собственное стрип - шоу.

Кинопремьеры

В четверг по традиции репертуар в кинотеатрах обновляется. Знакомим вас с наиболее интересными новинками, которые с егодняшнего дня можно увидеть в Липецке.

«Повелитель ветра». Россия, 2023. Биография, драма. Режиссёр Игорь Волошин (12+).

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин, отправляется в новое, самое опасное свое путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые ждут путешественника в экстремальных условиях. Конюхов попадает в ураган — без связи, без сна, почти без воздуха он должен идти только вперед, чтобы вернуться к тем, кого любит. И весь мир, затаив дыхание, следит за человеком, бросившим вызов стихии.

В ролях: Фёдор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский.

«Гардемарины, 1878. Мир». Россия, 2023. Исторический. Режиссёр Свелтана Дружинина (12+)

Продолжение культового проекта 30 лет спустя. Крым, 1787 год. Несмотря на Манифест российской̆ императрицы Екатерины и Кучук-Кайнаджирский мирный̆ договор, которые навсегда соединили Крым с Россией̆, Европа продолжает плести интриги, пытаясь разорвать этот союз. Разрубить узел заговора Екатерина поручает верным друзьям — гардемаринам... Вместе с отцами в бой идут и их повзрослевшие дети, Шурка и Александра, между которыми вспыхивает первая романтическая любовь…

В ролях: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Павел Мамаев. Кристина Орбакайте.

«Школа магических зверей: Тайна Подземелья». Германия, 2022. Семейный, фэнтези. Режиссёр Свен Унтервальдт-младший (6+)

Школа магических зверей готовится к юбилею. У детей и их говорящих волшебных животных полно хлопот и забот. Тем временем, в школе происходит что-то странное. Каждую ночь во дворе появляются таинственные подкопы. Друзьям вместе с их магическими питомцами предстоит узнать, какая тайна скрывается глубоко под землей, и это будет путешествие, полное опасностей и приключений. 

В ролях: Эмилия Майер, Лорис Сихровский, Лилит Джули Джона.

Дорогие липчане! Всех пелдагогов мы поздравляем с профессональным праздником, остальным советуем присоедениться к нам, ведь наверняка у вас есть знакомые учителя. Не поленитесь – позвоните им в этот день. А еще – не пропускайте важные события, которые происходят в мире и в нашем регионе. GOROD48 работает 24/7, поэтому чаще заходите на сайт и интересуйтесь новостями . С нами вы всегда будете в курсе всего главного. Ждём вас снова и снова.

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#Сегодня в Липецке

Комментарии (4)

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Татьяна

37 минут назад
Когда же на Франко раскопки прекратятся? Наверное,пора собирать подписи и президенту писать.Здесь всем по фигу на все.Бардак по городу ужасный.Сокольский мост ремонтируют,а уже сделанная часть вся кривая.
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леля

52 минуты назад
по ковалева уже вторые сутки течет вода дорога вся мокрая до сокольского маста, и дела нет ни кому
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Лена

сегодня, 07:38
Несколько ДЕСЯТКОВ улиц ....грамотеи....
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Электорат

сегодня, 07:26
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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